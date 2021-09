Chicanas entre Marcelo Tinelli y Valdes: Pampita advirtió a Guillermina: “¿No te das cuenta de que es a propósito?’”

Ahora, Pampita salió a contar una charla que tuvo con Guillermina Valdés tras las continuas y divertidas chicanas de Marcelo Tinelli en La Academia. En su programa Pampita Online, la modelo confesó la charla que tuvieron con la empresaria, en la que hablaron sin filtros del conductor de ShowMatch.

“Yo estaba ahí. Ya la batalla anterior, en la que ella no quería votar sobre quién quedaba de las bailarinas, la ganó él. Ahora me parece que ella dijo ‘no, no me vas a ganar todas las peleas, esta la gano yo y no desfilo esta noche acá en el programa. Son un matrimonio, hay confianza”, relató Pampita.

Pampita

Además, Carolina fue más allá y opinó acerca de los dimes y diretes que surgen entre Marcelo y Guillermina. “Él se lo hace a propósito y ella cae, yo después le digo ‘Guille ¿vos te das cuenta de que caes?’. Es un juego de pareja y de verdad que nadie se va enojado a la casa, todo lo contrario, para mí llegan a casa y son puro fuego”, sentenció.

Guillermina Valdes.

“Saquen ese video”

En el programa de este martes, el conductor de Showmatch le pidió a su mujer que desfile, sabiendo que a ella no le gusta que le haga ese pedido, y le hizo pasar un mal momento a la empresaria al insistirle poniéndola en aprietos al compararla con Jimena Barón y Pampita.

“Que desfilen Caro y Jime, a ellas les sale”, dijo ya visiblemente molesta Guillermina. Sin embargo, Tinelli insistió: “¿A vos no te sale? Es como que yo diga que no me sale hablar frente a la cámara. Cuántos años has sido modelo y has desfilado”.

Luego, en pantalla pusieron un video de Guillermina desfilando en su época de modelo y su cara cambió. Y, en medio de la pelea con su pareja, pidió que lo saquen en un tono poco amigable: “Saquen ese video”.