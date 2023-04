Desde su cama, Sofía Jujuy Jiménez deslumbró tapando su cuerpo desnudo solo con las sábanas

Sofía Jujuy Jiménez se encuentra en uno de sus mejores momentos, ha generado una gran cantidad de seguidores gracias a su participación en distintos reality shows, su activa presencia en Instagram y su innegable simpatía.

Hace poco, la modelo se destacó por ser una de las duplas de conducción de los premios Martín Fierro Digital 2022.

En las últimas horas, en sus historias de Instagramm Sofía volvió a cautivar a sus 1,7 millones de seguidores con una foto cargadísima de sensualidad.

Sobre su cama, recién despierta, la Jujuy posó desnuda, tapando su cuerpo con las sábanas de maneral tal que no quede a la vista más de lo esperado.

SOFÍA “JUJUY” JIMÉNEZ POSÓ CON UNA BIKINI CAVADA Y EXHIBIÓ SU PARTE DELANTERA EN PRIMER PLANO

Hace algunos meses, Sofía Jujuy Jiménez regresó a la Ciudad de Buenos Aires, donde reside, tras su gira por diferentes lugares del mundo. Al principio se supo que Sofi estuvo buscando oportunidades en Europa durante seis meses y luego se trasladó para disfrutar del Mundial en Qatar alentando a la Selección Argentina.

Desde Qatar, Sofía "Jujuy" Jiménez festejó el triunfo de la Selección en corpiño celeste y blanco.

Ya de regreso en Sudamérica, la influencer pasó unos días en Punta del Este y en Pinamar. Después, ya en su casa, Sofía Jujuy aprovechó para publicar contenido y sumar una reflexión sobre la vida.

“No se xq, pero los días previos a mi cumple me generan como alegría y nostalgia a la vez. ¡Haciendo espacio para lo nuevo y despidiendo lo que ya no va más!”, posteó.

Sofí Jujuy levantó temperatura con su escote

“Transformándome sin miedo. Explorando, creciendo y descubriendo. Me encanta ser cada vez más amiga de mi intuición, animarme siempre a ir por lo que me dicta el cora y ser fiel a mi sofita interna que me lleva cada vez más alto y más lejos”, agregó la joven morocha.

Sofí Jujuy encendió las redes con su bikini

Sofía comenzó su carrera en 2011 en el programa “Sábado Bus”, que conducía Nicolás Repetto por la pantalla de Telefe, como una de las secretarias del show. Luego, realizó muchas presentaciones en diversos programas de TV, además de estar presente en desfiles de modas. También, como muchas de las famosas argentinas, Sofi aprovecha sus redes sociales para generar otros aspectos laborales.

La modelo dejó su delantera a la vista de todos.

Jujuy bailó al ritmo de Emilia y comenzó el sábado a todo ritmo