De mal en peor: Alex Caniggia publicó un video indignado sobre MasterChef Celebrity 2

A semanas de su final, MasterChef Celebrity 2 se encuentra ahora en medio del escándalo por la partida de Alex Caniggia del programa. Que renunció, que lo echaron, que no se presentó... son varias las versiones que se presentan por la televisión, mientras hay otras tantas en las redes. Y unas se contradicen a otras. Incluso el tema fue mencionado en La Academia, cuando Marcelo Tinelli tiró indirecta de que le gustaría tener al mediático en su programa, hasta por pedido de su hijo Francisco, que es amigo cercano.

Pero entre versión y versión, el mismo Alex salió a dar sus tantos con un video en donde se lo ve indignado. El participante comenzó muy bien en el reality de estrellas amateurs en la cocina, pero poco a poco todo se fue descontrolando, entre sus caprichos y las negativas del jurado. Pero, con cabeza en alto en honor a su título en el programa (El Emperador), el mediático hizo un par de aclaraciones.

“¿Qué dicen que me eliminaron? ¡Esta me eliminaron! Renuncié. ¡Esta voy a cocinar, no cocino más! Ahora me toco la pi... los huevos, me hinché las pelotas, el Xela se hinchó las pelotas”, expresó cuando estaba en contacto con Twitch y lo reiteró bien claro: “Renuncié a MasterChef, qué dicen que me eliminaron, ésta que me eliminaron. Renuncié, no cocino más”.

Charlotte Caniggia también había bancado a su hermano cuando anoche aclaró que, a pesar de ser su decisión, había renunciado al programa.

El exabrupto de Alex Caniggia

Sin estar conforme, el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis no dejó dudas que su salida era su idea, y no de la producción del programa ni por ausentarse en cámara. “Alex renunció, que es diferente a no presentarse. Renuncié. Que quede claro”, dijo citando todos los titulares.

“Trucho, truchísimo. A uno de estos tendrían que haber eliminado. ¡Mirá si me van a eliminar!”, dijo en referencia a los “barats” que dejaba atrás.