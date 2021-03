Dani La Chepi sorprendió en las redes con un mensaje sobre sexualidad dirigido a las mujeres

Con una desopilante participación en “MasterChef Celebrity” (Telefé), Dani La Chepi se muestra segura de su trabajo en la cocina entre los famosos que forman parte del certamen del programa más visto de la televisión argentina.

Este lunes la rubia quedó con delantal gris luego de competir en dupla con Alex Caniggia quien desoyó las indicaciones de la joven, quien tenía la receta, y lograr platos iguales sin poder verse.

También la mediática está en pareja con Javier el conductor de un camión de recolección de residuos que conoció durante la cuarentena cuando su hija le propuso preparar viandas para los trabajadores esenciales y ahí se produjo el flechazo.

Interesada en temas tabúes y sobre sexualidad, La Chepi ya realizó algunos posteos en donde planteó la necesidad de la educación sexual integral (ESI) en las escuelas.

Ahora y, para sorpresa de muchos, la rubia volvió con todo y en su último posteo de Instagram habló se sexualidad y manifestó: “La sexualidad EMPIEZA CON UNA es algo que todo ser debería transitar sin culpa, sin miedo, porque empieza con una SIEMPRE. Y eso no significa que sea sinónimo de masturbación, sino de vivirla conscientemente y así transitarla. La sexualidad vive en nosotras. No hay manera de no ser sexuales. Siempre cuando transitamos la vida elegimos, sentimos, nos emocionamos, nos vinculamos y todo eso forma parte de la sexualidad. Obviamente primero es con uno, las emociones de sorpresa, de placer, de asco, de rechazo, de caricia, que tienen que ver también con las cosas que nos gustan y que no nos gustan. El sentir nuestro cuerpo, el auto satisfacernos o mimarnos y descubrirnos. Así podemos guiar al otro/a en cómo nos gusta que nos toquen, que nos traten, que nos mimen. Siempre conociéndonos a nosotras vamos a conocer bien el camino. El camino del placer, del disfrute, de los NO. Me costó mucho entenderlo, ya que de chica el tema SEXUAL solo era tema permitido de los varones de la familia. Hoy la cosa cambió, o por lo menos es lo que deseamos varias ¿no?”, escribió la rubia junto en apoyo a la cuenta #Hoyelijo.