Damián Betular habló sobre la salida de Claudia Fontán: “Cocinaba genial, pero el peor plato es el que se va”

La penúltima semana de “MasterChef Celebrity” (Telefé) se vive a pleno tanto para los fanáticos del ciclo más visto de la televisión argentina, como para la producción que sigue atenta a los participantes en la última parte del reality de cocina.

El miércoles Claudia Fontán debió abandonar el programa por no convencer con unas hamburguesas americanas. Pero para muchos, el problema con la rubia comenzó desde el momento que la mediática levantó el tofi del piso y se aprovechó del horno pizzero hace algunos días.

Redes de Alejandra Fontán Alejandra Fontán

Alejandra Fontán, luego de la salida de su hermana, aprovechó su enojo y en su cuenta de Instagram dejó un duro mensaje contra el jurado, la producción y hasta el mismo Santiago del Moro. Finalmente terminó borrando la publicación quizás por lo que generó en los medios.

“¡¡Qué se sepa!! Despertemos por favor!! ES UN REALITY !!!! Que además es GRABADO Y EDITADO y lo hacen de la manera que se les canta para que provoque un efecto en la audiencia y hacer 25 puntos de rating. Recién ahora (por el seis de junio) estamos viendo lo que se grabo y EDITÓ hace tres semanas. Los participantes preparan 2 platos siempre, uno de esos platos es el que el jurado prueba una hora antes. Por eso lo que nosotros vemos son mesadas limpias con un solo plato.... YA LO DEGUSTARON !!! Ya sabían TODOS que la torta de Gunda tenía lo recogido del piso pero les sumaba hacer la actuación para que todos lo vean porque eso era pico de rating”, comenzó diciendo la mujer.

Luego agregó: “En cuanto a la producción, por 25 puntos de rating son capaces de matar a la madre o provocar esto en las redes (que les encanta)!! Siempre fue así en TODOS LOS REALITY!!!! No les importa defenestrar a quien sea!! Incluyendo a los participantes con trayectoria intachable pero que quedan al servicio de los caprichos de la producción. No les importa nada más que sus 25 puntitos. Por favor!!! No se coman todo lo que ven!! Que el jurado por sus cucarachas recibe órdenes de la cabina de producción para que hostiguen, digan, hagan a favor del culebrón! Ellos también son carne de cañón!! Hubo muchas cosas que pasaron en las grabaciones que nadie las vio y otras que fueron un collage de edición..... sigamos viéndolo como un entretenimiento pero no seamos ciegos!!! ?? Gunda era y es la mejor !! Cada plato que presenta es una joya!!”.

Quien no se quedó callado por las palabras de la hermana de La Gunda, fue Damián Betular quien dijo a “Intrusos” (América): “Yo estoy tranquilo de lo que somos tanto Germán Martitegui, Donato de Santis como yo. El peor plato es el que se va, las cosas se solucionaron en el reality, está todo aclarado ahí, y no hay mucho más que hablar”, expresó el reconocido chef y luego dijo sobre Fontán: “Cocinaba genial, con sabores que eran los mejores de las dos temporadas. Para mí ya está todo superado”, finalizó el jurado más querido por los fanáticos del reality de cocina.

