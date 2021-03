Cuánto cuestan las botas que usa Isabella Icardi, la hija de Wanda Nara

Wanda Nara es conocida en las redes sociales y medios por dar a conocer su costado ostentoso . La empresaria tiene “gustos caros”, tal como ella misma lo ha indicado en entrevistas.

Por lo tanto, cuando se trata de sus hijos no solo quiere lo mejor sino que no repara en precios. Es que la esposa de Mauro Icardi hace que sus pequeños estén a tono con su look de lujo.

Nada mejor que Milán y París para darse todos los gustos. Se trata de dos capitales de la moda y el estilo. De allí que en las últimas horas la empresaria mostrara cómo pasa sus días con su hija.

En la publicación, Wanda Nara mostró el outfit de Isabella Icardi, la más pequeña de sus hijas con Mauro Icardi. “Hoy salimos a pasear y desayunamos juntas con Isi y la abuela”, explicó junto a la galería de fotos de la niña donde posa con una falda a cuadros, un cinturón de Gucci, un tapado y unas botas que rondan los 70 mil pesos.

Isabella Icardi luce de espaldas un exclusivo par de botas Gucci. Se trata del modelo Ankle boot (botas hasta el tobillo) y tienen un costo de 590 dólares norteamericanos o 72.865 pesos argentinos si se toma el dólar turista.

Internet

Lo polémico del asunto en las redes se desató cuando los usuarios notaron lo costosas que es la indumentaria de la pequeña. “Preciosa esa niña… solo la carterita cuesta mi dos sueldos de maestra”, apuntó una seguidora de la mediática.

Hubo quienes fueron irónicos con y pidieron ser “adoptados” por la familia Icardi con el objeto de gozar del buen gusto de la mediática.

Lovers y haters de Wanda

Como todo personaje polémico, Wanda Nara despierta amores y odios entre sus seguidores. Es por eso, que una usuaria de la red salió al cruce de todos los que señalaron cada detalle de la pequeña. “Si no tienen nada bueno que comentar, es mejor no comentar nada. Si no están señalando la vestimenta, el cabello, los gestos, las marcas, el costo del atuendo que usa…¡son insoportables!”, salió en defensa de la rubia y los inquirió con un “Dejen vivir que al fin y al cabo es la vida de ella”.

Incluso, el posteo inicial de la esposa del futbolista indicaba que estaba pasando un día su hija de manera exclusiva para darle su espacio. “Me encanta dedicarles días y paseos también de a uno a mis hijos”, comentó sobre la decisión de haber salido solas por la mañana.