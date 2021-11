Corto circuito entre Fabián Cubero y Nicole Neumann por el debut de su hija mayor como modelo

Este miércoles Nicole Neumann festejó el debut de su hija Indiana como modelo, a los 13 años de edad de la mano de Anamá Ferreira y con diseños de Verónica de la Canal.

Presentes en el lugar, Fabián Cubero y su novia Mica Viciconte se mantuvieron al margen, lejos de la rubia, para ver de cerca a la joven modelo en sus primeros pasos en la carrera.

Indiana, la hija menor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, debutó como modelo.

En “Intrusos” (América) aseguraron que el ex jugador de fútbol decidió acompañar a su hija pero un poco molesto por la rapidez de la decisión: “Ella se animó. Arrancó como su iniciativa y, obviamente, decidí acompañarla. Me costó un poco porque no estoy tan abierto a que ella inicie tan pronto, pero vamos a acompañarla”, admitió Fabián al movilero de América.

“Lo hablé bastante con ella. Hace tiempo lo venimos hablando…Es un momento para estar tranquilo y que disfrute Indiana, que es algo que ella quería, y repito que para mí es muy pronto todavía”, aseguró el novio de la participante de “MasterChef Celebrity” (Telefé).

Acerca de su relación con su mujer, Alejandro Guatti consutó si entre ellos hubo algún conflicto: “Conflicto no. Hay algunas diferencias, obviamente. Yo soy como más cauteloso”, cerró.