Con Ximena Capristo y Muriega presente, Gustavo Conti habló sobre los mensajes que intercambiaron con Celeste

Finalmente, Gustavo Conti salió a hablar del intercambio de mensajes que mantuvo con Celeste Muriega estando presente su mujer, Ximena Capristo. En Polémica en el Bar, el actor explicó que tras coincidir en un programa, la participante de La Academia lo etiquetó y él simplemente le respondió reposteando la foto en sus redes sociales.

“En un programa dijeron que ellos dos se mandaban mensajes. Celeste dijo que Gus le mandaba mensajes y yo le pregunté a él”, manifestó por su parte Capristo luego de que Nazareno Móttola mencionara el tema en el programa.

Ximena Capristo y Gustavo Conti

Fue allí que Celeste salió al cruce: “No me metan en quilombos que no me corresponden”.

Luego de esto, Gustavo pidió la palabra para contar y aclarar cómo fue realmente el intercambio de mensajes con la bailarina. “La voy a contar bien. Coincidimos en un programa, la señorita me etiquetó, subió y le mandé un repost y le hice okey. Nada más”, contó el actor.

Finalmente, Muriega cerró: “Sí, buena onda. Compañeros”.

El tiempo en que Ximena Capristo y Gustavo Conti estuvieron separados

Fue en 2020, en plena cuarentena cuando Ximena Capristo y Gustavo Conti pasaron por una crisis de pareja y estuvieron alejados. Ambos, utilizaron los medios de comunicación para contar todo lo que vivieron. Finalmente, la pareja apostó nuevametne al amor y están juntos.