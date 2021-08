Claribel Medina recordó su adicción al alcohol y relató su lucha

Es sabido que no todo fue baile y risas en la vida de Claribel Medina, la talentosa actriz nacida en Puerto Rico pero radicada hace muchos años en nuestro país.

En contacto con Catalina Dugli para La Once Diez/radio de la Ciudad, Medina habló de su presente, sus nuevo proyecto y sobre todo se refirió a la lucha que debió librar contra el alcohol y sus problemas de adicción.

“El trabajo de estar limpio es una situación ya trabajada, estudiada y elaborada conmigo misma y con mi alma y entonces no lo vivo con temor sino con mucha tranquilidad porque ya no tengo esas sensaciones, es como una situación más de paz. Cuando uno confiesa una cosa así, es una condición que cuando vos trabajas sobre ella a nivel espiritual entender bien de dónde viene esa falencia”, dijo Claribel.

Luego agregó: “Las cosas extremas, son situaciones que si no las elaboras se convierten en adicciones. Son falencias que uno tiene y lugares de comodidad en los que uno se acomoda y se coloca en víctima para suplir cosas que no ha resuelto con uno mismo. Si tienen un familiar o una persona cercana y notan algo así hay que ayudar a esa persona. Lo que no se puede es negar, la indiferencia no está buena”, explicó la actriz en la nota con “Agarrate Catalina”.

Luego la entrevistada contó que mucha gente acude a ella para pedir ayuda: “Me escriben por Instagram, por Facebook, la gente le tiene mucho miedo a hablar de ello. No es un insulto. Hay que estar preparado para ello porque puede ser muy dañino…Yo también ya soy madrina. Uno toma el lugar de ayuda para devolver el agradecimiento a lo que han hecho por uno”, finalizó la actriz.