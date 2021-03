Cinthia Fernández rompió en llanto al hablar del maltrato que sufría por parte de Matías Defederico

Matías Defederico hizo declaraciones en “Intrusos” que llevaron a la respuesta inmediata de Cinthia Fernández, su ex mujer y madre de sus tres hijas. Este martes, la panelista de “Los ángeles de la mañana” rompió en llanto y aseguró que él la tiene amenazada.

La bailarina repitió que el ex jugador no cumple con sus obligaciones de padre y abrió las puertas de la intimidad de un matrimonio que terminó mal. “ Es un inmaduro. Siempre fue así, pero yo era necia. Cuando tuve a mis hijas ya era tarde, y siempre cargué con esa culpa. Si cumpliese con lo que tiene que cumplir, me llevaría bien. Quiero que mis hijas tengan lo que se merecen, nada más”, dijo primero al aire del ciclo de Ángel de Brito.

“Él dice que no hay un embargo, dice que está al día. Me da bronca”, expresó indignada y ante una consulta de Nancy Duré, Cinthia confió que “todo el tiempo la amenaza”: “Con cosas que pasaron en nuestra pareja. Y yo también a él. Todo el tiempo. Conflictos y cosas que pasaron. Ya separada le decía ‘a vos te va a dar vergüenza lo que digan tus hijas el día de mañana’. No soy cordial en mi diálogo, lo admito, y él me dice ‘vergüenza vas a tener vos con lo tr… de haber salido en fotos en pelotas’”.

“Eso me dio plata en un momento, hoy no lo elijo”, continuó y el conductor le preguntó: “ Te decía que te daba vergüenza que a ellas les dé vergüenza ”.

“Sí. Que yo iba a tener que explicarles a mis hijas en el día de mañana por qué su mamá era tan tr… y tengo los mensajes de eso”, contestó la mediática. Duré apuntó que eso es violencia psicológica y Fernández agregó que “esa no era la única violencia”.

“Que cuente lo que quiera. Yo no sabía ni cómo separarme cuando me separé. Estábamos mal en Ecuador y en Chile. Me vine antes y estaba todo mal. Pasaban cosas feas. Fue muy feo, están las entradas mías al hospital”, reveló al mismo tiempo que Ángel asumía en voz alta que fue maltratada.

En el relato, ella suma que Defederico cree que le fue infiel: “Ojalá le hubiese metido los cuernos para que vea lo que se siente. Está convencido de que fui infiel por algo que le hice a propósito”. “Estábamos cenando en el casino, discutimos delante de Carmen, la señora que me ayuda, me maltrató muy mal, y ella me dijo: ‘¿Por qué deja señora que la trate así?’. Me levanté angustiada y me fui a la casa, él me dijo que se iba a bailar. Después me entero de que desapareció”, relató.

“Tuve oportunidades de c… y no lo hice. Dejé el teléfono y me fui a dormir. Volvió a las 8 de la mañana. ‘Qué es esto, hdp, me estás c…’. Me tiene amenazada con ese mensaje, y yo lo hice para decirle ‘perdón, no sabía cómo hacer para que me dieras bola como mujer’. Entonces él me dijo que ‘el día de mañana tus hijas van saber que rompiste una familia’”, concluyó la ex participante del “Bailando”.