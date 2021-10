Cinthia Fernández reveló que sus hijas tuvieron una experiencia mística: “Ven a Jesús”

Día a día Cinthia Fernández sorprende en redes sociales, ya sea modelando su prominente físico, realizando sus rutinas de ejercicio, o mostrando los pormenores de su vida privada. Esta vez la panelista de “Los ángeles de la mañana” develó que Francesca, su hija menor, comenzó a manifestar una fuerte creencia religiosa y aseguró haber visto a Dios.

“Chicos, les tengo que contar algo. Primero, me está mandando canciones de Jesús. Segundo, me está pidiendo que Francesca cante canciones religiosas... No sé por qué las sabe”, comenzó la influencer en una de sus historias en la red social Instagram.

Posterior a esto aprovechó para desarrollar la situación: “Mi mamá me contó que se peleó con un compañero porque le decía que Dios no existía y ella le dijo ‘¿no ves que está ahí sentado?’”. “Ahora están durmiendo, no les puedo preguntar, pero supuestamente también lo ven. Parece que lo estoy diciendo en joda pero es en serio... Aparentemente ven a Jesús”, reveló la integrante de LAM.

Ante la sorpresiva declaración de Cinthia, muchos de sus seguidores comenzaron con las preguntas, por lo que la bailarina decidió relatar el origen de las supuestas visiones de una de sus hijas: “Esto empezó cuando nos fuimos de campamento. Francesca montó unos caballos de campo a pelo. La idea era que pasearan, pero salió galopando y se comió un bosque entero. Se cortó toda la cara”, recordó y mostró una foto de las heridas de la nena.

Yo le dije que lo que pasó fue un milagro y que la salvaron los angelitos, que alguien la estaban cuidando. Pero porque realmente lo fue, se podría haber matado. Es tremendo. Una mezcla de pare de sufrir y no sé... Le pide todas las noches ‘Dame la mano Diosito y angelito cuidame’”, explicó Fernández remarcando que a partir de ese momento la niña desarrolló una fuerte convicción religiosa.