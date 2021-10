Cinthia Fernández lanzó contra Karina Jelinek: “¿De qué vive?”

Como suele hacer, Cinthia Fernández no pudo con su genio e hizo una picante pregunta a sus compañeras de Los Ángeles de la Mañana sobre cómo se sostiene económicamente Karina Jelinek.

Eso ocurrió en el momento en que en LAM comentaban que la mediática había dejado plantado nuevamente al móvil del programa, luego de pautar una entrevista el día anterior, lo que motivó un intercambio entre Ángel De Brito y las angelitas sobre la vida de la ex de Leonardo Fariña.

Karina Jelinek

“¿Qué número de vez es que nos planta Karina Jelinek? Es la tercera vez, así que la cuarta es la vencida. Sigue durmiendo, se ve que se acostó tarde”, dijo con ironía Ángel De Brito, según El Trece.

“¡Qué falta de respeto!”, acotó Mariana Brey, mientras Andrea Taboada decía que le había avisado a Flor Parise, la amiga que vive con Karina. “Se supone que en este momento estaba en línea, pero ahora no”, agregó la angelita, dando a entender que, al final de la mañana, todavía no podían atender a la prensa.

“Es una chica grande, no tiene 12 años, no empezó en el medio ayer, no es profesional”, se quejó Yanina Latorre. Y agregó: “Si les dijo a las chicas ayer, a la producción, es un laburo, vos quedaste en una nota, ocupás una parte de un programa…”.

Cinthia Fernández preguntó de qué vive Jelinek

Cómo se mantiene económicamente Karina Jelinek

“¿De qué vive?”, preguntó con curiosidad Cinthia Fernández en relación a cómo se gana la vida Karina Jelinek. “Vive de ser profesional de la nada. Porque todavía estamos buscando la profesión de Jelinek. Solo es tapa de revista”, le contestó Mariana Brey.

Karina Jelinek

Por su parte, Pía Shaw cerró, con un tono crítico hacia la mediática: “Pero cuando el famoso te escribe a vos para formar parte del programa. El famoso le escribe a la producción y le dice ‘Quiero mañana estar’…”.