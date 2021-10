Pamela David habló sobre lo que sería el fin de su ciclo en América TV

Pamela David estuvo más de un año alejada de la pantalla chica. Este 13 de septiembre regresó con un nuevo programa “La ruleta de tus Sueños”, por América TV. Más allá de estar feliz por ello, la conductora realizó un comentario que anticiparía el final del ciclo.

La conductora dialogó con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (Once Diez/Radio de la Ciudad), donde habló de su nuevo proyecto de una forma “rara” y sorprendió a más de uno: “Estoy feliz de llevar una burbuja de buena onda en lo que el programa dure”.

Pese a estas declaraciones, la esposa del mendocino Daniel Vila no se refirió directamente al fin de su ciclo, aunque muchos comenzaron a preguntarse si lo había hecho de forma encubierta.

Respecto a la razón, se dio a conocer que el programa de entretenimientos estaría manejando uno de los ratings más bajos dentro del canal comandado por Liliana Parodi. Sea cual sea el motivo, todavía no hay nada oficializado sobre el fin del mismo.

Pamela David y un desafortunado recuerdo: “Fueron dos años que la careteaba”

En el mismo ida y vuelta, también, Pamela David se refirió a su relación con Daniel Vila. Pero, específicamente, se refirió al mal momento que tuvieron que afrontar en pareja, debido a la enfermedad que transitó su marido años atrás producto de un accidente deportivo que tuvo en la juventud y que requirió de varias operaciones de columna.

“Fueron dos años de ver a mi compañero sufriendo, con dolor, y me daba cuenta que la careteaba, que se sentaba en la mesa para compartirla con mis hijos con un dolor insoportable. Fue un momento muy difícil”, se sinceró.

Juntos. Pamela David y Daniel Vila, dueño del canal América (Captura de Instagram).

Y agregó: “Gracias a dios se operó y se siente súper bien y está lleno de energía. Pero era muy difícil esa época, era ir a la tele a sonreír, fingir que estaba todo bien, pero llegar a casa y ver que se respiraba dolor”.

Por último, Pamela David cerró con unas sentidas palabras: “En algún momento parecía que tenía que renegar de mi marido, pero la verdad está buenísimo, es un compañero que me acompaña con mucha experiencia y me ayuda mucho. Tengo a mi marido sano, a mis viejos sanos y vivos, tengo mucho para agradecer y un trabajo que me hace feliz”.