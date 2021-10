Barby Franco reveló la situación mítica que vivió con Pampita al llegar a Luján

Pampita y Barby Franco se convirtieron en noticia durante el fin de semana por lograr su objetivo de llegar caminando a la Basílica de Luján. Las fotos de la peregrinación de las modelos inundaron las redes, desde que salieron de sus hogares hasta la puerta del lugar con la lluvia que las agarró durante el recorrido.

Nada frenó su andar y los pilotos improvisados con bolsas de residuos les frenó un poco el agua y los usuarios de las Instagram resaltaron la belleza de las dos amigas que, hasta mojadas y al natural, se veían hermosas.

Con toda la emoción de lo vivido, Barby visitó el programa “Los ángeles de la mañana” y allí reveló detalles que no había contado. “Fui a pedir algo a la Virgen, a Dios. El último kilómetro fue tremendo, lloramos, rezamos, escuchamos música. A lo último el cuerpo estaba cansado”, reveló la novia de Fernando Burlando.

Cuál fue la situación mítica que vivieron Barby Franco y Pampita

Pampita y Barby Franco participaron de la peregrinación anual a Luján y además de pedir y agradecer, pusieron en manos de la virgen la salud del marido de Ana Rosenfeld, Marcelo Frydlewski, que se encuentra internado en Miami por Covid.

Pero al llegar al destino, las mediáticas protagonizaron una situación mítica y mágica que Barby Franco contó en el programa de Ángel de Brito. “No me digas por qué, en un momento estábamos llegando, no llovía. Carolina pisa la basílica y se larga a llover de una manera, viste cuando decís, no sé, fue como mágico y ahí todas llorando”.

Sobre su caminata de más de 40 kms, Pampita escribió en las redes sociales: “Este es un año especial, es una procesión distinta para mí porque muchas veces vine a entregarle a la Virgen mi dolor, a encomendarme a Dios. Ahora vengo a agradecer todas las cosas lindas que me ha dado y por eso quería compartirlo con ustedes”.