Cinthia Fernández promocionó sus bikinis para el infarto y recibió miles de corazones

Cinthia Fernández no para de sorprender en sus redes sociales. La panelista compartió varias fotos de ella en bikini, las que promociona a través de una marca, y recibió miles de likes y cientos de comentarios en los que halagaban su figura.

La bailarina tiene más de 5 millones y medio de seguidores y deslumbra con su contenido. Esta vez se trata de unas bikinis que puso en promoción, con un importante descuento. Sin embargo, la mayoría se detuvo a destacar la belleza de la morocha argentina.

La ex de Matías Defederico subió diferentes modelos de trajes de baño y uno le quedaba mejor que el otro. Una bikini roja de tiras, con la bombacha ajustable, un corpiño torcido en color negro con la bombacha haciendo juego y otra con las tiras cruzadas por debajo del busto, en color verde.

Cinthia Fernández deslumbra con sus bikinis en Instagram.

Cinthia Fernández deslumbra con sus bikinis en Instagram.

La expanelista de Los Ángeles de la Mañana cerró con una bikini combinada en color negro y animal print brillate y otra en color rojo pasión, con un nudo en el corpiño.

La publicación superó los 52 mil “me gustas” y recibió cientos de comentarios. “Tenes todo sos completa, una gran mamá, sos bella, sos canchera”, “Flor de cuarpaso muy hermoso”, " Siempre hecha una bomba hot”, “Dos palabras... Impre sionante!!”, “Sabes q estas buena NO ??? Se humilde y decime la verdad..”, fueron algunas de las palabras de sus seguidores.

Cinthia Fernández deslumbra con sus bikinis en Instagram.

Cinthia Fernández deslumbra con sus bikinis en Instagram.

Cinthia Fernández deslumbra con sus bikinis en Instagram.

El talento oculto de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández publicó un video en su Instagram que dejó boquiabiertos a todos sus seguidores. La bailarina mostró una habilidad nueva que nadie conocía de ella. En el video, Cinthia expuso dos dibujos que realizó con gran calidad y detalles.

Uno, un retrato de un caballo y el otro, de una abeja. Bailarina, deportista fit, panelista, candidata a diputada y ahora dibujante, Cinthia es toda una sorpresa.

La mediática empezó el video diciendo: “Muchos no me creen que este dibujo lo hice yo. ¿No me crees?”. Por las dudas, Cinthia se atajó de que no le creyeran que ella los había dibujado y exhibió el proceso de su dibujo.

“Ahí va otro (en relación al segundo dibujo). Ah no tenían este secreto sobre mi eh. ¿Les gusto? ¿Quieren más?” consultó a sus seguidores.