Chiche Gelblung se confesó: “El 50 % de mi vida es el sexo”

Chiche Gelblung dejó a todos boquiabiertos al hacer una confesión hot en plena emisión de “Polémica en el bar”. En el marco del día del sexo oral, el periodista resaltó cuán importante es el sexo en su vida.

Para darle un tratamiento profesional al tema, en el ciclo invitaron a la sexóloga Florencia Salort, quien quiso averiguar qué trascendencia tiene la sexualidad en la vida de los argentinos y desterrar mitos y todos los panelistas del programa conducido por Mariano Iúdica hablaron al respecto.

Pero el testimonio que sobresalió fue el de Gelblung, quien no dudó en decir que las relaciones íntimas son sumamente importantes en su vitalidad. Por lo que la mujer comentó: “El primer mito que se derriba es que la gente es más sexual cuando es más joven”.

“No hay edad para eso. Cuando sos más joven sos más bruto y hay cosas que no sabés. Pero a medida que vas adquiriendo experiencia, vas disfrutando más”, compartió el conductor de “Memoria” que está casado con Cristina Seoane desde 1977.

La confesión hot de Chiche Gelblung

El periodista no tuvo filtros para reflexionar sobre la importancia de la sexualidad en su pareja y entre las frases que más resonaron quedó la siguiente: “El cincuenta por ciento de mi vida es el sexo”. La cual despertó el aplauso de todos los presentes en el estudio.

Durante la charla, Flavio Azaro aseguró que “entre comer y tener relaciones, siempre va a ganar comer” e inmediatamente, Chiche lo contradijo: “Confieso que entre comer y lo otro, prefiero lo otro”.

Y en ese momento, la sexóloga comentó que no se puede generalizar porque las personas no son todas iguales y el periodista de 77 años la interrumpió: “Yo pregunto, ¿todo el día no pensás en sexo? ¡Yo todo el día pienso en sexo! A veces no pienso en la comida, no pienso en las finanzas... Pero en sexo pensás en algún momento del día...”.

“¿Y durante el sexo en qué pensás?”, le consultó Iúdica y él respondió: “¡Pienso en lo que hay que pensar, en sexo!”.