Charlotte Caniggia tildó de “barat” a un popular plato argentino

En la gala de este martes en “Masterchef Celebrity 3″ el jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis les encomendó a los participantes realizar empanadas con distintos niveles de innovación.

Las celebridades se dividieron en dos grupos de tres integrantes cada uno, y las cocinas quedaron de la siguiente manera: Paulo Kablan, Mery Del Cerro y Mica Viciconte integraron el equipo rosa, mientras que Catherine Fulop, Paula Pareto y Charlotte Caniggia se pusieron el delantal azul.

Fue precisamente esta última quien protagonizó un particular momento a la hora de realizar su plato, ya que no estaba conforme del preparado: “Una empanada me hacen hacer, es un plato barat. Espero que sea una empanada de sushi”, expresó la mediática.

Finalmente fue el team rosado el ganador del desafío al acercarse más a lo buscado por el jurado, a diferencia de sus contrincantes y accedió al miércoles de beneficios.

Hace unos días la hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis estuvo en boca de todos cuando Juariu insinuó que ella y Joaquín Levinton tendrían un romance, algo que fue desmentido categóricamente por la modelo: “Somos amigos. Con Joaquín estamos en otra, somos dos locos de la vida”.

Estás versiones no son nuevas, ya que datan del comienzo del reality, pero Charlotte salió con los tapones de punta a desmentir esa información: “Me veo obligada a hacer esta historia para los periodistas y portales que nunca se comunicaron conmigo y escriben lo que sea por generar una noticia o click en sus notas y portales”, escribió la hermana de Alex Caniggia en un extenso descargo que compartió a través de sus historias de Instagram.

“Estoy de novia hace casi tres años, como es de público conocimiento. Trato de resguardar mi vida privada ya que como saben, he vivido demasiada exposición en otras situaciones personales y familiares. Por eso trato de resguardarme y alejarme de conflictos mediáticos”, aclaró.