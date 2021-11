Enfurecida, Charlotte Caniggia rompió el silencio sobre su supuesto romance con Joaquín Levinton

Este lunes, el periodista Pampito Perello habló de un incipiente romance entre Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton, compañeros de “Masterchef Celebrity 3″. Sin embargo, la mediática hija de Claudio Paul y Mariana Nannis salió con los tapones de punta a desmentir esa información.

“Me veo obligada a hacer esta historia para los periodistas y portales que nunca se comunicaron conmigo y escriben lo que sea por generar una noticia o click en sus notas y portales”, escribió la hermana de Alex Caniggia en un extenso descargo que compartió a través de sus historias de Instagram.

“Estoy de novia hace casi tres años, como es de público conocimiento. Trato de resguardar mi vida privada ya que como saben, he vivido demasiada exposición en otras situaciones personales y familiares. Por eso trato de resguardarme y alejarme de conflictos mediáticos”, aclaró.

Y aseguró: “Estoy pasando un buen momento en mi trabajo, en el cual no hay camarines. Tanto compañeros, productores y demás compartimos todos juntos un mismo espacio, buena onda y compañerismo. Y con mi pareja Roberto tenemos una relación hace tres años y estamos muy tranquilos y felices”.

“En lo personal, me afecta que inventen sobre mi vida, sin preguntarme. Si bien resguardo mi intimidad, nunca me escondí ni oculté nada. Por eso les aclaro y repito que estoy de novia hace tres años. Les agradecería que no inventen cosas sobre mi vida porque me afecta en lo personal y en lo laboral”, concluyó Charlotte Caniggia.

El extenso descargo que Charlotte Caniggia publicó en su cuenta de Instagram.

Qué había dicho Pampito sobre Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton

“Una nueva pareja se formó en MasterChef. Se conocieron ahí, porque las grabaciones son largas. Ellos están todo el tiempo juntos fuera de cámara. En cámara no se muestran juntos”, detalló el panelista al aire del programa “Mañanísima”, conducido por Carmen Barbieri.

“Se encuentran mucho en los camarines. Están muy franela todo el tiempo”, aseguró Pampito. Y opinó sobre el incipiente romance: “Esta pareja reciente me gusta y combina. Dan muy bien juntos”.

Las cocinas de Masterchef Celebrity ya han sido testigo de otros rumores de romance en temporadas anteriores, como Sofía Pachano y El Polaco; Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui; Claudia Fontán y Hernán el Loco Montenegro, y Alex Caniggia y Andrea Rincón.