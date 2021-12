Catherine Fulop habló de la vez que la hackearon y extorsionaron: “Me pedían 900 dólares en bitcoin”

Catherine Fulop contó recientemente que fue víctima de hackers en sus redes sociales. Fue durante una entrevista en Los Ángeles de la Mañana que la participante de Masterchef Celebrity se sinceró sobre una situación bastante alarmante que sufrió con sus cuentas de redes sociales.

Fulop reveló haber sido víctima de hackeo y extorsión, cuando le pidieron 900 dólares para devolverle el control de su cuenta de Twitter. Además, intentaron engañar a sus seguidores simulando realizar una colecta para Navidad generando un link de paypal.

“Estoy como si me hubieran caído a palos porque fue muy estresante al darme cuenta que no solamente se habían metido en mi mail, era como que estaban en mis dispositivos”, comenzó diciendo la actriz, diciendo que sentía que los hackers estaban en su teléfono.

“Vulneraron mi mail de Yahoo. Lo que pasó fue que tenía una contraseña muy ‘boba’, y a veces tenemos una misma clave para todo que fue algo que hice muy mal”, detalló.

“Hackearon mi Twitter y quisieron hackear mi Instagram, porque entraron en los dos. Ellos querían entrar, mi Twitter ya lo tenían porque me lo cerraban y me lo abrían.”

La actriz contó que se encontraba en la radio y que comenzaron a llegarle correos de verificación de cuentas. Fue en ese momento que se dio cuenta que algo extraño sucedía.

Cathy explicó que, mientras intentaba cambiar las claves de todo, un hombre la llamó a su teléfono. “Hablaron conmigo. Me estaban extorsionando. Me pedían 900 dólares en bitcoin para darme los datos de mi cuenta de Twitter, porque ellos todavía no tenían mi Instagram”, precisó la conductora.

La venezolana contó que los números eran de Rosario, otro en Córdoba, en República Dominicana y Estados Unidos.

Sus mensajes al regresar

Ayer la actriz compartió una serie de stories en sus redes agradeciendo a sus seguidores y reencontrándose con ellos tras el mal rato.

“Soy yo en mi Instagram, soy yo en mi Twitter. Estaba muy triste, siento que mis redes sociales es parte de mi carrera, son mis seguidores, que después es muy difícil recuperarlos”, decía la actriz.

Y promocionaba la nueva noche de Masterchef tras haberse ligado de la eliminación y preparada para una nueva semana en las cocinas del reality.