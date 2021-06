Cande Tinelli le responde a Rebecca Fox, la joven londinese que la acusó de plagio: “Gente que quiere fama”

Cande Tinelli se volvió en tendencia por Twitter a finales de la semana pasada, cuando una conocida incluencer londinese la acusó de copia y hasta plagio de su vida. En las acusaciones de la joven llamada Rebecca Fox contaba en largos textos que Candelaria era una fan suya, y hasta le había escrito anteriormente por redes. “Desde este tweet, literalmente ha clonado toda mi vida. Da miedo. Incluso copia hasta los detalles más pequeños como mis diseños de uñas”, escribió.

Frente a la enorme repercusión que tuvo por redes esta revelación, la hija de Marcelo Tinelli salió a enfrentarla con un mensaje por su Instagram, en donde resalta que en su presente familiar no tiene tiempo para todo el drama. Su madre, Soledad Aquino, se encuentra delicada de salud, ya que recibió el trasplante de hígado luego de recibir el alta del Covid-19.

“Respondo a sus mensajes: no tengo tiempo para pelotudeces y gente que quiere fama. Me aburre”, dice en una Storie de Instagram en donde se la ve a ella en primer plano y a Coti Sorokin en el fondo. “No copio a nadie. Un put* tatuaje en la jeta que me volaría de lo pedorro que es”, aclaró.

“No iluminen a personas que están en la oscuridad. Solo pienso en la salud de mi mamá. Todo lo demás realmente me parece irrelevante. Pd: la vida es la que sucede fuera de las redes sociales”, terminó poniendo.

Instagram Stories. Instagram

La batalla continúa

Rebecca, indignada, le contestó nuevamente por las redes. Aunque había eliminado los mensajes anteriores, ahora atacaba de nuevo a causa de los mensajes del frente Tinelli: “No importaría si tuviera 1 seguidor o 1 millón de seguidores, puedo defenderme. Un simple ‘perdón’ o ‘gracias’ hubiera sido bueno, pero claramente estás en negación y avergonzada”, dice en el primer Tweet. “No quiero ni seguir hablando de la chica pero las respuestas de ella y sus hermanas son simplemente horribles y molestas”.

“En realidad, no puedo creer que haya usado el hecho de que es famosa contra mí jajajajaja, ella copió toda mi vida y se rió de mí porque piensa que es famosa y que quiero un ‘pedazo de su fama’. Eso es tan irrelevante”, terminó escribiendo.

Twitter. Twitter

Twitter. Twitter

Por su parte, Lele le volvió a contestar, pero esta vez agradeciendo por “hablar de mí”. Incluso puso “PD: Sean libres de hacer lo que quieran” y a continuación agregó una serie de fotos de fans suyas que se habían hecho los mismos tatuajes que ella.

Instagram Stories. Instagram