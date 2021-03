Cande Tinelli, enamorada de su nueva vida

Candelaria Tinelli es la segunda hija de Marcelo Tinelli , ha vivido y sufrido la exposición mediática y en muchas oportunidades fue fiel a un parámetro de belleza que la sociedad imponía. Hoy ella misma se abrió su camino en el mundo de la música y del negocio de la moda y encontró su calma, tanto en su cuerpo como en su vida y corazón.

La joven reveló hace un tiempo atrás que padeció de bulimia y anorexia, contó lo mal que lo pasó con el fin de ayudar a todos los que estuvieran pasando por lo mismo. “Anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27. Pesando diez kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar nada. Encerrarme sola. No ver gente. Todo esto y muchas cosas más, que realmente me arrepiento de que hayan existido. Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de mierda que tomó mi vida por completo”.

Hoy la vida de Lele es otra, lo trabaja a diario y está encontrando su modo de vida , el que mejor le hace y en el cual se siente más a gusto.

Cande está de viaje por Europa junto a su novio Coty Sorokin , siempre comparten postales y videos súper románticos, cantan juntos y disfrutan siempre de buena compañía y brindis.

Y allá, en pleno invierno, la artista confío: “Perdón que estoy floja de posteos, estoy disfrutando de la vida real que no es esta. Lxs amo”.