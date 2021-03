Flor Peña le aconsejó el poliamor a Barby Silenzi para disfrutar de su relación con El Polaco

El Polaco y Barby Silenzi fueron papás en plena pandemia y entre tanta felicidad también llegó el enojo y la separación. Pero a los días renació el amor y volvieron a convivir y disfrutar de la familia ensamblada. Lo cierto es que ellos vienen y van y confesaron que en su relación hay “permitidos”.

La bailarina estuvo como invitada en “Flor de equipo”, el programa que conduce Flor Peña, una de las mujeres con las que la pareja fantasea hacer un trío.

La invitada del día se animó al juego de preguntas picantes y las respondió con total sinceridad. Algunas referidas a su carrera y, por supuesto, a su relación con el cantante de cumbia y sus fantasías.

“Con ella sí me gusta, con ella lo dejo y nos dejo... No me da celos que el Polaco te quiera dar, Flor”, confesó la madre de Elenita y Abril.

Marcelo Polino le preguntó si con él ya se ha “permitido algo” y ella confió: “No... Sería mi primer permitido”. Y la parte más subida de tono llegó cuando Flor cerró el asunto con un consejo picantísimo: “Está bien, Barby... Habla bien de vos que estés abriendo un poco más tu cabeza... Sobre todo porque elegiste al Polaco”.

De este modo, Peña le aconsejó pensar en el poliamor para que puedan disfrutar de una feliz pareja, con consentimientos de ambas partes, y no llevar una vida de separaciones y reencuentros constantes.