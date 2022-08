Cande Tinelli hizo un pedido íntimo con un revelador conjunto transparente y casi se le ve todo

Cande Tinelli se animó a estar en televisión de la mano de su papá en Canta Conmigo Ahora, el programa que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de Eltrece. Aunque algo más la impulsó a hacerlo, la presencia de su novio, el cantante Coti Sorokin, en la tribuna del jurado del reality.

El conductor convocó a su hija y a su yerno como parte de las figuras que integran el plantel de 100 artistas que evalúan a los participantes del programa de canto. Eso le dio aún más visibilidad desde lo profesional a la joven a quien todos conocen desde que era una niña por la carrera de su padre.

Pero más allá de ser “la hija de...”, con los años Candelaria ganó sus propios seguidores en las redes sociales, actualmente tiene más de 4 millones, quienes le son fieles a su contenido y están al pendiente de sus últimas publicaciones.

La foto con la que Cande Tinelli pidió ayuda para encontrar donde comprar lencería.

Tal como ocurrió en las últimas horas, cuando la cantante compartió una foto súper sexy, en la que posó con un conjunto de lencería negro con transparencias, el que dejó ver de más y enloqueció a los usuarios.

Aunque no solo eso llamó la atención, sino el pedido que hizo a través de su publicación. Cande escribió que “necesitaba lencería” y pidió información, aunque aclaró que no era un con intención de canje, sino que iba a pagar por las prendas íntimas.

Y pese a que automáticamente recibió cientos de respuestas, decidió borrar el pedido, ya que no faltaron los “haters” que no dudaron en comentar su publicación.

Entre medio de los comentarios en los que arrobaron a todas las marcas que se dedican a la producción de ropa interior femenina, se mezclaron otros en los que no hicieron más que dejarle piropos a la novia de Coti.

Cande Tinelli confesó que sufrió “bulimia extrema” y se recuperó

Cande Tinelli mostró un mensaje de una usuaria que opinó sobre su aspecto físico y le contestó en sus stories de Instagram con un fuerte descargo donde habló sobre los trastornos alimentarios. “Tu cara está rara o hay kilitos de ‘más’”, le escribió una usuaria en respuesta a una foto que Lele había subido a Instagram.

Molesta, la hija de Marcelo compartió una captura del mensaje y explicó: “Lo subo porque me llegan varios así”.

El ofensivo comentario de una seguidora de Cande Tinelli hacia ella

“Estos comentarios hoy en día, 2022, no están buenos, no ayudan. Comentar del cuerpo del otro es antiguo, nadie dice si estás gordo o estás flaco, no se pregunta, no se dice nada, no se toca ese tema”.

Luego, dijo que el tema de la apariencia es muy delicado para las personas que tiene o tuvieron algún tipo de trastorno.

Cande Tinelli lució un body blanco con transparencias

“No está bueno mambear a la gente, no está bueno hablar de los cuerpos, a menos que haya un problema muy extremo de salud y haya que ayudar a esa persona, si no no hay que meterse con los cuerpos ajenos”, remarcó.

Después, explicó que el tema la afecta a pesar de que lo tiene muy trabajado gracias a la ayuda profesional de un psicólogo y un psiquiatra.

Cande Tinelli hipnotiza a sus fans

Cande Tinelli mostró todos sus tatuajes a través de Instagram.

Cande Tinelli mostró todos sus tatuajes a través de Instagram.