Cande Tinelli borró todas las fotos con Coti y explicó la razón a sus seguidores

El romance que más sorprendió en el 2020 fue el de Cande Tinelli con Coti Sorokin, que a mediados de noviembre confirmaron que estaban juntos. Con un romance revelado en un viaje a Mendoza, la hija de Marcelo Tinelli mostraba al mundo su amor con el cantante diciendo “nada de esto fue un error”. Hubo muchos dichos de la ex de Coti, pero nada de esto le importó a Cande, que a diferencia de otras veces, compartía fotos con su nuevo novio sin problema.

Pero ayer, la joven borró de improvisto todas las fotos con Sorokin y casi al instante sus 4 millones de seguidores se dieron cuenta y comenzaron a surgir miles de rumores que anunciaban la separación de ambos. Pero después de algunas horas no solo volvieron a aparecer las fotos y videos con Coti, sino que Cande se explicó a través de sus Stories.

“Hola, amigos. Bueno, en principio, quería saludarlos que estuve un poco desaparecida estos días y me estuvieron preguntando mucho si estaba bien, si me había separado de Coti, si había borrado las fotos por algo...”, comenzó diciendo la interprete de “Yo”.

“No borré las fotos, las archivé”, confesó joven respecto a una opción de Instagram que permite sacar por un tiempo las fotos seleccionadas.

“Cuando me enojo por algo soy muy calentona e impulsiva y hago ese tipo de boludeces. Pero en ningún momento me separé, ni me peleé, ni nada grave. Está todo bien, sigue todo bien y va a estar todo muy bien. Pero lo quiero aclarar porque están diciendo muchas cosas y no quiero que inventen algo que no es real”, aclaró dejando descartada cualquier crisis con su novio.

“Gracias por preocuparse. No sé si era por curiosidad o para hacer una nota, pero muchos me preguntaron y se los agradezco”, dijo al final de sus Stories. Hoy incluso compartió unas Stories con él.

Las divertidas fotos improvisadas de Coti y Cande.

La respuesta de Coti

Coti compartió algunas frases en sus Stories, fragmentos de la canción “Pequeña Serenata Diurna” de Silvio Rodríguez, en las que etiquetó a Cande. “A los que me preguntan por mi corazón, primero gracias. Segundo, voy a citar a mi amado Silvio Rodríguez”, dijo el artista en su primera historia.

“Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco tengo mi canto que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo como le cuadra a un hombre despierto... Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad”, escribió un enamorado Coti.