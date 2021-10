Camilo le cantó a Charly García y anunció su show en Argentina que será en el Luna Park

Camilo anunció este martes que dará un show en Argentina el 13 de diciembre y será nada más y nada menos que en el estadio Luna Park en Buenos Aires. Y, para dar la noticia, el cantante le dedicó una canción a Charly García.

El paso 23 de octubre, Charly celebró sus 70 años con un concierto especial para un grupo reducido de personas y, al parecer, Camilo pudo verlo desde Miami. El artista cantó con algunos de sus colegas en el centro Cultural Kirchner y deleitó a sus fanáticos.

El cantante colombiano confesó en varias ocasiones que la música argentina lo inspiró en su carrera y en sus inicios. Y Charly García forma parte de los artistas que él considera como sus referente.

“Charly te amo y verte tocar el otro día en tu concierto por tu cumpleaños me llenó de vida”, escribió Camilo en sus historias mientras interpretaba con su guitarra el tema “Canción para mi muerte” de Sui Generis.

“Yo sé que no vas a ver esto, pero eterna gratitud por lo que sembraste en mi”, agregó Camilo.

“La cantidad de conciertos que he visto, no en directo, pero en videos en el Luna Park, empezando por ejemplo con el que a mi me marcó que fue ‘Adió Sui Generis’. Desde ese momento, el Luna Park pasó a ser este lugar soñado e icónico en el que yo algún día llegaría a tocar”, resaltó el yerno de Ricardo Montaner.

Y anunció que los tickets para su show de diciembre están a la venta. “Las entradas para el primer Luna Park de mi vida, de muchísimos”, aseguró feliz el artista que recientemente comunicó con su esposa, Evaluna Montaner, que están esperando a su primer hijo.

En el auge de su carrera artística, el joven cantautor y su esposa esperan a Índigo, el nombre sin género que eligieron para el bebé y que es el título de su última canción, con la que contaron públicamente que serán padres por primera vez en unos meses.

Camilo y Evaluna van a ser papás.