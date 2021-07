Britney Spears va de mal en peor: ahora renunció su representante artístico de hace más de 25 años

La vida de Britney Spears está dando muchos títulos. Todos sus fans creía que su vida y carrera musical eran pura felicidad pero la realidad es que no y que la está pasando realmente mal. Con su padre fue a la justicia y ahora recibió una dura noticia de parte de su representante artístico que la acompañaba desde 1995, cuando triunfaba con “Baby One More Time” y “Toxic”.

Larry Rudolph, quien cumplió el rol de representar a la Princesa del Pop puso fin a su relación laboral ya que su voluntad es retirarse de la industria de la música.

“Han pasado más de dos años y medio desde la última vez que Britney y yo nos comunicamos, momento en el que ella me informó de que quería tomar una pausa laboral indefinida. Hoy entendí que Britney había expresado su intención de retirarse oficialmente”, escribió el hombre en una carta dirigida a Jamie Spears y Jodi Montgomery, el padre de la cantante y la abogada que revisa su tutela, respectivamente.

Rudolph nunca estuvo vinculado con la tutela legal que controla la vida de Spears desde 2008 y siempre se mantuvo como colaborador en el ámbito musical, a pesar de que la artista asegurara que hizo actuaciones en contra de su voluntad, como las de Las Vegas, entre 2013 y 2017.

El representante de Britney Spears renunció tras 25 años de acompañarla musicalmente Internet

“Fui contratado a petición de Britney para asistirla y ayudar a administrar su carrera. Y como su gerente, creo que a Britney le conviene que renuncie de su equipo, ya que mis servicios profesionales no son necesarios”, explicó y aseguró: “Siempre estaré increíblemente orgulloso de lo que logramos durante 25 años juntos. Le deseo a Britney toda la salud y la felicidad del mundo, estaré allí para ella si alguna vez me necesita de nuevo, como siempre he estado”.

Esta dura noticia llega días después de que el fondo de inversión que supervisaba el patrimonio de Britney, Bessemer Trust, pidiera retirarse de la tutela tras afirmar que “respeta” los deseos de la cantante. Recordemos que actualmente, la tutela legal está divida en dos partes: el ámbito financiero controlado por Jamie Spears y dicha compañía, y el aspecto personal, tutelado por la letrada Montgomery.

Las reacciones de todos los involucrados en su tutela legal se sucedieron sin que llegue el paso solicitado por ella: Que su abogado registre una petición para ponerle fin.