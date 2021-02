Benjamín Amadeo confesó por qué no quiso ser parte de MasterChef Celebrity 2

Benjamín Amadeo sabía lo que se perdía. MasterChef Celebrity ha sido desde el inicio una explosión en la pantalla argentina. Con altos puntos de rating y un público fiel que lo siguió hasta el final, cuando Claudia Villafañe fue elegida ganadora por los jurados como la mejor cocinera del estudio, el reality culinario apuntaba como el gran acierto del 2021 en una segunda temporada.

Comenzaron entonces las convocatorias de famosos y personalidades de todos los ambientes para lograr un segundo grupo que explotara en variedad y llenara de fans entre el público. Y a pesar de que las grabaciones hoy están demoradas por lo que podría ser una ola de Covid-19 , muchos televidentes esperan ansiosos a ver al grupo de 17 cantantes, actores, deportistas y periodistas que se enfrentaran en la cocina.

Poco a poco también van surgiendo algunos otros nombres, los de aquellos que casi son parte, pero declinaron la propuesta. Entre ellos, se encuentra Benjamín Amadeo. Pero hubo ciertas razones que lo llevaron a decir que no al programa y en diálogo con Pasa Montanga, de Radio Mite, pudo justificar su decisión.

Desde un principio aclaró que decidió rechazar la propuesta porque “no terminaba de cerrarle”: “Me llamaron y me hubiese encantado, porque es un programa que miro y un formato que me gusta mucho, pero tengo ganas de hacer otras cosas... Y si no lo puedo hacer al cien por ciento, prefiero que no”. Aunque después hasta confesó que es bueno “cocinando salmón y asado”, un talento que vinieron unidos al hambre y muchas ganas de comer rico.

“En realidad, a mí me gusta comer y me volví buen cocinero porque me gusta morfar. Fue un derivado de una necesidad”, se confesó.

Aunque el cantante y actor no especificó cuales son los proyectos por los que dejó de lado al reality culinario, parece ser que continuará incursionando en el mundo de la música.