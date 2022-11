Belu Lucius escotadísima, deleitó a sus seguidores con un look total black

Belu Lucius inició su vida pública gracias a Instagram. Esto fue por ser de las primeras influencers argentinas. A través de las redes, la expanelista y ex participante de Masterchef Celebrity, comparte todo lo relacionado a su rutina como sus trabajos, emprendimientos, canjes, pero también a su familia. Mostrarse sexy además es otra de sus elecciones.

La morocha llegó al programa de Telefe por la enorme cantidad de seguidores que tiene, principalmente en Instagram. Y si bien la tele le dio aún más visibilidad, luego eligió dejar los programas para enforcarse aún más en los canjes y en la empresa que montó con su marido, Javier Ortega Desio.

Belu Lucius y su súper escote.

Ahora, Belu compartió en su cuenta de Instagram, una serie de fotografías donde lució un escotadísimo look, totalmente en negro, y donde sus pechos son los grandes protagonistas de las imágenes.

Belu Lucius

La panelista completó su estilo con un maquillaje fuerte y un peinado de pelo suelto, con raya al medio.

La publicación de Instagram se llenó rápidamente de “Me Gusta”, superando en poco tiempo los 234 mil likes y fueron muchisimos los fanáticos que dejaron sus mensajes para la influencer.

Belu Lucius

“Ahhhhh. Sos un despelote”, “Poco escote ..para mi gusto”, a estos piropos se sumaron textos que le dejaron su hermana, Emily Lucius: “Te entro como picada en pleno mundial” y también, su marido Javier Ortega Desio: “CÓMO TE AMO”, coronando con un emoji de corazón rojo.

Belu Lucius se sometió a una cirugía estética de reducción de papada

Belu Lucius se hizo una cirugía estética y lo mostró en sus redes sociales. “Todavía tengo inflamación, me tengo que hacer drenajes linfáticos”, explicó.

A través de sus stories de Instagram, Lucius explicó que desde hace bastante tiempo estaba averiguando para hacerse una reducción de papada.

Además contó que en su caso es algo hereditario y que finalmente se animó a pasar por el quirófano. “Uso esta faja desde el sábado todos los días. A partir de hoy solo 12 hs”, dijo Belu Lucius.

Mientras, mostraba como se colocaba la faja. “Cada vez era más pronunciada, cada vez tenía menos cuello”, contó.

“Todavía tengo inflamación, me tengo que hacer drenajes linfáticos, me tienen que sacar el punto y la venda y me tienen que hacer la curación”, explicó la influencer.

“Probé de todo: ejercicios, la lengua en el paladar, sacar el cuello al mentón, y encima el uso del celular no es algo que beneficie”, añadió.

“Hay gente que tiene incomodidades con su cuerpo y si las puede tratar y es algo que su salud no va a correr ningún riesgo, está muy bien”, manifestó.