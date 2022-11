Las fotos de Belu Lucius en malla y disfrutando de la terraza se llevaron todos los “likes” de Instagram

Belu Lucius se hizo conocida gracias a Instagram por ser de las primeras influencers argentinas. A través de las redes, la expanelista comparte todo lo relacionado a su rutina como sus trabajos, emprendimientos, canjes, pero también a su familia.

La exparticipante de Masterchef Celebrity llegó al programa de Telefe por la enorme cantidad de seguidores que tiene en sus redes, principalmente en Instagram. Y si bien la tele le dio aún más visibilidad, decidió dejar los programas para enforcarse aún más en los canjes y en la empresa que montó con su marido, Javier Ortega Desio.

La agenda de Belén siempre está llena, entre sus dos hijos pequeños, sesiones de fotos y compromisos laborales, pero intenta siempre encontrar el momento de dedicarse un ratito a ella para poder relajarse, y recargar energías para seguir adelante.

Así es que este jueves se puso la malla, protector solar y subió a la terraza de su edificio que tiene pileta para pasar un momento con ella misma. Y, fiel a su estilo, compartió ese momento con sus seguidores para alentarlos a hacer lo mismo.

“Quiero que me cuenten qué hicieron en los 10 minutos que se tomaron hoy para ustedes. Yo subí a la terraza y la pase joya”, escribió la mayor de las Lucius al pie de su posteo en el que sumó dos fotos al sol, sentada a la orilla de la pileta con una malla enteriza negra.

Belu Lucius

En solo tres horas, las fotos de Belu superaron los 14.200 “me gustas” y recibió cientos de comentarios en los que sus seguidores le contaron un poco de su día, pero también resaltaron su belleza.

“Tenés unas caderas mujer que Shakira te tiene envidia”, “Ese color no es de terraza”, “Que bien le queda el sol srta”, “Bonita y hermosa, lindo te queda el negro bombón”, “Diosaaaa !!”, fueron algunos de los comentarios.

Belu Lucius

Belu Lucius se sometió a una cirugía estética de reducción de papada

Belu Lucius se hizo una cirugía estética y lo mostró en sus redes sociales. “Todavía tengo inflamación, me tengo que hacer drenajes linfáticos”, explicó.

A través de sus stories de Instagram, Lucius explicó que desde hace bastante tiempo estaba averiguando para hacerse una reducción de papada.

Además contó que en su caso es algo hereditario y que finalmente se animó a pasar por el quirófano. “Uso esta faja desde el sábado todos los días. A partir de hoy solo 12 hs”, dijo Belu Lucius.

Mientras, mostraba como se colocaba la faja. “Cada vez era más pronunciada, cada vez tenía menos cuello”, contó.

“Todavía tengo inflamación, me tengo que hacer drenajes linfáticos, me tienen que sacar el punto y la venda y me tienen que hacer la curación”, explicó la influencer.

“Probé de todo: ejercicios, la lengua en el paladar, sacar el cuello al mentón, y encima el uso del celular no es algo que beneficie”, añadió.

“Hay gente que tiene incomodidades con su cuerpo y si las puede tratar y es algo que su salud no va a correr ningún riesgo, está muy bien”, manifestó.