Bebés a bordo: dos de las integrantes de Little Mix anunciaron su embarazo

Para los fanáticos del pop británico esta es una gran noticia. Las ex participantes de The X Factor, mismo programa de donde nació One Direction, anunciaron hace algunos días que estarían esperando a sus respectivos bebés. Se trata de Perrie Edwards y Leigh-Anne Pinnock, ambas actualmente en pareja y con un embarazo ya avanzado.

La semana pasada, Leigh-Anne anunció a través de su cuenta de Instagram que espera a su primer hijo. “Hemos soñado con este momento durante tanto tiempo y no podemos creer que el sueño por fin se haga realidad... No podemos esperar a conocerte”, ha escrito en el post de tres fotografías donde se muestra más radiante que nunca.

// Michelle Salas disfruta de su vida en Madrid, lejos de Luis Miguel y los dramas familiares

Después de cinco años de relación y postergando su boda por la situación sanitaria que atraviesa el mundo, la pareja ha decidido dar el paso a ampliar su familia.

Pero no fue sólo ella quien sorprendió con una barriga inmensa, sino que su amiga y compañera de banda Perrie Edwards también está esperando a su primer bebé.

Hoy, una semana después que su compañera, la ex pareja de Zayn Malik anuncia que vienen dos bebés en camino a la banda británica. Perrie ha escogido dos fotos en blanco y negro para dar la gran noticia. En la primera vemos la incipiente barriga de la cantante, rodeada de sus manos y de las de su pareja, el futbolista Alex Oxlade-Chamberlain.

“Estoy tan feliz de meterme en esta aventura con mi alma gemela. Yo + él= Tú. No puedo esperar para conocer al bebé”, ha escrito Perrie.

// “Masterchef Celebrity 2”: Germán Martitegui y Damián Betular se cruzaron fuerte debido al plato de Alex Caniggia

Con sus enormes barrigas, ambas anuncian la llegada de dos integrantes más a la banda, luego de que la cuarta integrante de Little Mix, Jesy Nelson, decidiera dejar la agrupación por su salud mental.

Little Mix, la girl band de carrera meteórica

Su carrera comenzó en The X Factor, el reallity de música característico de Reino Unido desde donde también salió One Direction. La historia se repite, eran cuatro participantes que para continuar en la competencia decidieron unirse en un grupo y así nació Little Mix allá en 2011.

Su primer disco DNA, que consagra como su primer sencillo Wings, fue el salto para dar a conocer una de las bandas de pop británico del momento. Y tras varios temas, llegó la hora de su segundo álbum Salute, donde musicalmente apostaron más por la potencia y golpes de ritmo, inspiración en divas del mundo pop.

En 2015 llegó su verdadero salto comercial con Get Weird, donde se encontraba el hit Black Magic, tema que les otorgó su segundo número uno en Reino Unido y que cuenta con cerca de 500 millones de visualizaciones. El álbum que contó con varios sencillos que también fueron un éxito, se posicionó en segundo lugar en las listas, anhelando aún más el primer puesto.

Con Glory Days consiguieron el primer lugar, además de la certificación más exitosa de su carrera en Reino Unido: triple platino. El primer sencillo, Shout To My Ex, se colocó en el primer puesto tanto en Reino Unido como en Irlanda.

A finales de 2018 publicaron LM5, donde apostaron por el pop mezclado con géneros urbanos y un sonido más maduro con el que salieron por la puerta grande.

Tras algunos retiros espontáneos, finalmente en noviembre de 2020, Jesy Nelson anunció su retiro de la agrupación. “La verdad es que estar en la banda realmente ha afectado mi salud mental. Encuentro muy difícil la presión constante de estar en un grupo de chicas y estar a la altura de las expectativas”, declaró en su momento. Y mientras ella emprendió su carrera solista, Little Mix esta misma semana ha publicado Confetti, su último sencillo y el primero sin la cuarta integrante.