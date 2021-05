“Masterchef Celebrity 2”: Germán Martitegui y Damián Betular se cruzaron fuerte debido al plato de Alex Caniggia

En medio de una nueva gala de nominación de Masterchef Celebrity 2 en la que los participantes debían cocinar los mejores platos de bodegón, Alex Caniggia sorprendió con unas “Costillas de cerdo a la riojana”.

Este plato incluía papas a la española, algo que ocasionó que tanto Germán Martitegui como Damián Betular no se definieran acerca de cómo deben prepararse realmente esta guarnición.

Al probar el plato de Caniggia, Martitegui apuntó contra los consejos de Betular: “Mezclar el morrón con las arvejas está bien, pero hasta ahí llegaron los buenos consejos”. “Es una papa española perfecta”, contrarrestó Betular.

“La papa española no es una papa frita redonda. Es una papa que está a medio freír, yo nunca dije que eran al horno, son fritas pero se paran antes de cocinar. Queda abierto el debate pero me parece que no son estas”, sentenció Martitegui

Por su parte Damián, cuya familia tenía un restaurante al paso en la Ruta 2 fue determinante: “Voy a cerrar el debate porque, de donde yo vengo, tu pedido venía con una platina de papas fritas redondas”.

“Perdón, porque esto no puede quedar así. Yo no dije que es al horno la papa. Vos la estabas metiendo al horno.” agregó Germán Martitegui, mientras que Damián Betular, prefirió no seguir el debate.

Los participantes del balcón tomaron partido por Martitegui, algo que no puso contento a Betular. Mientras tanto el conductor del ciclo, Santiago del Moro le preguntó a Caniggia: “¿Alex te has dado cuenta que has hecho pelear al jurado? ¿Zafás hoy?.”

Alex Caniggia calentó las cocinas de Masterchef Celebrity Gentileza

“De taquito” contestó Alex fiel a su estilo arrogante. Finalmente, el programa tuvo una nueva eliminada y esta fue Andrea Rincón quien no convenció al jurado con su matambre a la pizza: “El matambre estaba riquísimo pero mis compañeros cocinaron mejor”.