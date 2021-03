Barby Silenzi posó en bikini y realizó una confesión inesperada

Luego de confesar que con su pareja practican el poliamor, Barby Silenzi visitó este jueves a Flor Peña en su programa de Telefé y, cuando nadie lo esperaba realizó una confesión inesperada.

Muchas de sus crisis del 2020 tuvieron que ver con los rumores de infidelidades de parte de El Polaco mientras participaba de “MasterChef Celebrity” (Telefé).

En un primer momento se relacionó al cantante a Sofía Pachano pero, lo que sin dudas más impacto generó, fue la fiesta de pileta a la que lo invitó Federico Bal en plena primavera.

Sin conocer de dónde provino el audio de Whatsapp que desenmascaró a ambos famosos, los medios estuvieron días hablando del tema e intentando saber quién había sacado todo a la luz.

Finalmente fue Silenzi quien se responsabilizó del envió a los medios del audio del hijo de Carmen Barbieri: “Lo hice por celos. Pasó así: yo estaba durmiendo, llegó El Polaco y le pregunté a dónde había ido. Me contestó que a la fiesta de Fede y yo quedé loca. Tengo la clave de su teléfono porque decidimos que los dos tengamos la misma clave. Entonces escuché el audio y pensé, ‘por qué no me invitaron’. Se lo mandé a un periodista y después me arrepentí. Enseguida lo desperté y le conté. El Polaco se enojó y llamó a Fede. Si yo me puse mal, me imagino la novia de Fede. Fue un aprendizaje y ya no tenemos la misma clave y es mejor”, comentó la madre de Abril en el canal de las pelotas.