Barby Silenzi posó en bikini y olvidó por un rato los problemas con El Polaco

Cuando todo parece que no tiene vuelta atrás en la relación de El Polaco y Barby Silenzi por las salidas del cantante y las supuestas infidelidades, la ex participante del Bailando compartió una foto en sus redes luciendo una pequeña bikini y tomando un poco de sol.

Si bien, no se sabe si la foto es actual, la verdad es que la pareja pasa por un momento complicado que empeoró cuando aparecieron los audios de Fede Bal invitando a su compañero de “MasterChef” a una fiesta en su pileta.

Barby Silenzi en redes

Silenzi fue la primera que habló de la crisis en un mensaje que le envió a Ángel De Brito y, por el contrario, El Polaco niega la separación.

“Estoy destruida, no puedo ni hablar, estoy muy triste. Voy a esperar un tiempo porque no puedo hablar por ahora porque estoy muy triste”, dijo Barby recientemente.

Barby Silenzi en redes

También Yanina Latorre en “LAM” (El Trece) se refirió a la fiesta de pileta: “El Polaco fue a la fiesta, estuvo toda la noche. No estuvo con una mina en particular, no se levantó a nadie al menos ahí, bailó con todas, se hacía el canchero. Y toda la noche aseguró que estaba soltero. Estaba como muy excitado en contarlo”.

Ahora, De Brito comentó que Barby le confirmó que este martes se reconcilió con el padre de su hija y están de nuevo todos instalados en la casa del country: “Ayer nos reconciliamos, gracias por preguntarme, ayer no pude hacer un móvil, hablamos todo y me quedo en la casa, todo bien”, finalizó la mediática y justificó la foto en bikini en la casa del cantante.