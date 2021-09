Barby Silenzi, indignada por su eliminación de “La Academia”

En medio de un ambiente de tensión por el bajó rating de “ShowMatch: La Academia” (El Trece), Barby Silenzi y El Polaco quedaron eliminados de la competencia de baile y talento.

Luego de dos semanas bastante agitadas, la pareja quedó fuera del certamen frente a uno de los participantes queridos como el Pachu Peña.

Por si esto no fuera poco el coach que preparaba al cantante y su mujer se fue en medio de un escándalo y el público decidió que fuera el rosarino quien siguiera en la competencia: ”Me voy tranquilo y feliz. Voy a estar en la novela de Adrián Suar, por eso sigo acompañando a la gente en el mismo canal”, dijo el Polaco en el móvil de “LAM” (El Trece).

Luego Barby agregó: “Era algo que podía pasar... fue un año con un montón de cosas personales. El Polaco más que yo, todo se fue complicando pero le pusimos lo mejor”, comentó sobre un año de pérdidas como la muerte del padre del cantante.

Luego la mujer apuntó al coach y dijo: “Me sorprendió un poco que saliera a hablar mal... hay cosas para decir, pero nosotros no somos así y no lo diremos”.

La eliminación de la polémica pareja se da luego de varios comentarios que los apuntaban como complicados, peleadores, exigentes y hasta maltratadores.

Otra de las versiones que circula en los pasillos de LaFLia, es que Silenzi cree que su pareja terminó perjudicándola ya que hizo todo lo necesario para quedarse afuera dejándola sin trabajo.