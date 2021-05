Barby Franco dice que ahora que estudia Derecho se dio cuenta de que no le conviene casarse con Burlando

Luego de tres intentos fallidos de casarse con el abogado de las estrellas Fernando Burlando, Barby Franco comunicó la decisión de no insistir más en formalizar con su novio luego de enterarse de algunos detalles.

La noticia la informó en el programa de su amiga la conductora Pampita en donde Franco dijo que en sus estudio de abogacía y luego de leer detenidamente el Código Civil, llegó a la conclusión que no le conviene casarse con Burlando.

Luego de su debut en “ShowMatch: La Academia” (El Trece) al obtener un excelente puntaje, Barby fue felicitada por su novio quien, a través de un amoroso video le manifestó que “todo lo que vio el jurado en ella, él lo ve a diario en la casa que comparten”.

Luego de la emoción por las palabras de su novio, Barby dijo que el letrado no la acompaña a la televisión por miedo al Covid.

Consultada sobre si tiene intenciones de seguir intentando casarse con Burlando la modelo exclamó: “¡No! Ya está, es lo mismo. Leí el Código civil y no me conviene casarme. Ahora que estoy estudiando derecho, no me conviene casarme. De verdad lo digo”, dijo Barby ante la sorpresa de todos.

Luego Gabriel Oliveri agregó divertido: “Te conviene desvalijarlo de a poco, Barby. Vos andá llevándote cositas de los de Burlando”, le recomendó y ella dijo: “¿Te pensás que no lo hago? concluyó divertida.