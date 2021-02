Así luce hoy la hermana de Rodrigo Noya, a 21 años de haber salido en “Agrandadytos”

Hace más de 20 años, Rodrigo y Agustina Noya aparecieron en “Agrandadytos”, el programa de televisión de Dady Brieva. Ella tenía 4 años y él 6, el tiempo pasó y anoche la joven volvió a aparecer en pantalla pero quiso pasar desapercibida. Y no lo logró.

“Yo no la dejo tener novio. Ya le dije: ella tiene novio, ¡y conmigo no juega nunca más!”, se lo escuchaba decir al actor reconocido cuando era solo un niño. “Y vos, ¿qué querés? ¿Tener novio o jugar con tu hermano?”, preguntó Brieva por el año 1999-2000 y la niña contestó segura: “Tener novio… Se llama Francisco”.

Lo cierto es que el jueves por la noche, Agustina fue a participar a “Bienvenidos a bordo” y sin decir quién era, Guido Kaczka la reconoció. “Yo te veo cara conocida, no me digas que sos vos. Querías pasar desapercibida. ¿Drago, la tenés?”, dijo el conductor frente a cámara.

Y la modelo respondió: “Es que era muy chiquita”. “Es la misma cara la que tenés. Mirala, Drago, ¿cómo no la ubicás? Sos cualquiera. Locutor, por favor. ¿La ubica, locutor? ¿Cómo no, no, no? Rocío, ¿la ubicás? Es famosísima. No te puedo creer que querías pasar desapercibida. La súper ubicas, toda tu familia la conoce, Rocío Quirós, ¿la ubicás? No puedo creer que nadie la ubique”, indagaba Guido con los famosos de su programa.

“Me da bronca no reconocerla, cuando me digas me voy a querer matar”, confió Hernán Drago y Kaczka le pidió a Agus que dijera quién era: “Soy la hermana de Rodri Noya”.