Así fue el cumple de 5 del hijo de Ornella Ferrara

Ornella Ferrara era una de las caras más visibles de Canal 7 Mendoza pero desde hace varios meses que no aparece en pantalla. Muchos de sus seguidores se sorprendieron con la noticia pero ella misma confesó que sintió que “cumplió un ciclo”.

“Feliz, agradecida. Aprendí, crecí, me divertí, lloré, me caí y me volví a levantar. Y, como dije al aire, siento que ya cumplí un ciclo. Cierro un maravilloso capítulo de mi vida y ahora empiezo a escribir uno nuevo. Dejaré que la vida me sorprenda!!!!”, expresó a fines de 2020.

Lo cierto es que la comunicadora mendocina continúa con mucha actividad en sus redes sociales y se dedica a disfrutar cada segundo con sus dos hijos pequeños, Facundo y Felipe (3) . Sus cuentas digitales están colmadas de fotos y videos de ellos y sus seguidores aman verlos crecer.

Y como no podía ser de otra manera, la morocha compartió un video en el que recopiló lo que fue el festejo del cumpleaños de 5 de niño mayor, el cual lo hizo bajo la temática de Cars el popular auto de la película homónima.

“No puedo creer que mi bebito ya tenga 5 años. Mi Facu, mi primer hijo, mi hombrecito observador y cariñoso. Todo lo que pueda decirte, me quedaría corta. Sólo quiero agradecerte... por elegirme como mamá, por tus abrazos, por tus besos, por proteger a tu hermano menor, por ser tan pero tan especial, mi vida”, escribió en el extenso mensaje que escribió como epígrafe.

Y sumó: “Te deseo una vida llena de momentos hermosos. De risas, de juegos de mesa como te gusta, de bailes espontáneos. de nadar como un transformer. De cuentos por la noche, de largos baños con burbujas y juegos. Te deseo muchas tentadas contagiosas y que siempre sigas siendo tan empático, encantador, bueno, inteligente. Siempre vas a ser mi cachorrito de león. Y acá estará mamá para vos, para siempre”.