Así están hoy Isabella y Paul, los hijos de Flor de la V que con 10 años marcan tendencia en la moda

Flor de la V y Pablo Goycochea vivieron el día más feliz de sus vidas cuando recibieron en sus brazos a Paul e Isabella. El 25 de agosto de 2011 quedará marcado a fuego en la artista que se convirtió en mamá a través del método de vientre subrogado.

Lo cierto es que los mellizos este año cumplieron 10 años y se los ve más hermosos que nunca, ambos siguen el legado fashionista de la capocómica y cada vez que aparecen en las redes sociales de Flor cosechan miles de Me Gusta y comentarios halagadores.

“Feliz cumple Bella y Po. DIEZ AÑOS DEL AMOR MÁS PURO. Mi experiencia como mamá en estos diez años fue maravillosa, mejores hijxs no pude tener. Me salvaron con su amor puro incondicional, me dieron fuerzas cuando no las tenía; cuando sentía que el mundo se venía abajo, ahí estaban siempre con su alegría”, escribió De la V en Instagram cuando los pequeños cumplieron años.

Pero en sus publicaciones más recientes, la ahora panelista de “A la tarde”, publicó postales de los hermanos coquetos en la nieve, esquiando en familia y también en el Teatro Colón, en trajes negros que hacían juego con los looks de sus padres.

En cada oportunidad, los mellizos de Flor de la V comparten sus propias postales en sus respectivas cuentas de Instagram y despiertan tendencia con sus looks nada comunes para pequeños de su edad.

“Soy una mamá travesti orgullosa”, el desgarrador relato de Flor de la V

Tras el cumpleaños de los hijos de Florencia de la V, la artista se quebró al hablar de su maternidad en “A la tarde”, el ciclo en el que trabaja como panelista. Allí reflexionó acerca de cómo costó que la sociedad la aceptara como mujer, principalmente de que la vieran en su rol de madre de Paul e Isabella Goycochea.

“Yo sentía mucho miedo. Era otra Argentina, con una mentalidad totalmente diferente. Me dijeron cosas espantosas, parecía que se peleaban para ver quién podía ser más hiriente conmigo”, recordó con angustia.

“Nunca en mi vida pensé que iba a poder cumplir ese sueño. A pesar de todo este dolor, que tiene que ver con la emoción, ellos me salvaron. Me llenaron de amor cuando todo era oscuridad”, dijo sobre el rol que ocupan sus hijos en su vida.