Así es la nueva vida de Carolina Baldini, la ex del Cholo Simeone

Luego sorprender en “ShowMatch” junto a Marcelo Tinelli, Carolina Baldini desapareció de los medios y mantuvo, por más de diez años su bajo perfil.

Ahora y entrevistada por la revista Hola!, la ex mujer de Diego Simeone habló de varios temas y contó su presente lejos de Argentina.

Luego del Wandagate surgieron otras parejas de futbolistas y así apareció nuevamente la historia del Cholo y Baldini. Separados desde 2008, la mujer madre de tres varones fue vinculada con un guardavidas y copó las tapas de todas las revistas. Sorprendida por la exposición y las críticas, la morocha decidió alejarse de los medios y comenzar una nueva vida.

Redes de Carolina Baldini

Qué es de la vida de Carolina Baldini

Al comienzo de la conversación con el periodista Baldini comentó la razón de su alejamiento: “Me sentí muy expuesta en un momento y decidí bajar el perfil por mis hijos. ¡Y gané en libertad y en tranquilidad! Cuando estuve en el ‘Bailando…’ tuve una alta exposición y la sufrí. Ese programa disparó otras cosas y entré como un hámster en su rueda hasta que dije “stop” y chau. No hice más nada”, comenzó recordando.

Luego contó que se dedicó a sus hijos, menores en ese momento, Giovanni (26), Gianluca (23) y Giuliano (18): “Estoy muy orgullosa de los hombres que son, de su presente y de las mujeres que eligieron. Me emociona mucho ver cómo las tratan. Además, soy amiga de mis tres nueras, cero celosa”, comentó Carolina.

Internet

La pandemia la alejó de sus amores que viven en Europa y luego de ocho meses sin poder encontrarse la mediática dijo: “Lloré, medité, no me saqué el pijama por días, pero como de todo caos siempre sale algo bueno, empecé a cranear un proyecto de moda con una amiga, Julieta. Y ahora estamos por sacar una línea de jeans, BAD (Buenos Aires Denim). Es una gran apuesta. Así que estoy muy dedicada a eso”, comentó.

Sobre la actual realidad de las esposas de jugadores y luego del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Baldini comentó: “A nosotras no nos llamaban botineras. Yo me siento del lado de Claudia Villafañe, de Ana Laura Goycochea… Nosotras dedicábamos la vida entera a nuestros maridos, éramos unas geishas y no sé si estaba tan bueno porque dejábamos muchas cosas de lado”, reflexionó. Luego agregó: “Creo que hoy algunas chicas se encandilan con la luz del futbolista estrella. A mí nunca me gustó competir con mi pareja. Yo creo que lo ideal sería encontrar un equilibrio entre aquella época y esta…Era otro momento. No gastábamos en aviones privados, ni teníamos una colección de mil carteras. Salíamos de shopping, pero nunca al nivel que lo hacen hoy”, recordó.

“Los futbolistas buscan modelos y las modelos buscan futbolistas. Es como un imán. Pero no sé si funciona tan bien”, dijo como intenta explicar el presente de las parejas relacionadas al deporte. “Hoy no podría estar ajustada a la agenda de otro, ni tampoco tengo ganas de que mi pareja se vaya tanto tiempo y estar sola”, dijo recordando sus años junto a Simeone.

Soltera, Baldini reconoció que le escapa a las aplicaciones de citas y prefiere esperar conocer a alguien personalmente. No descarta volver a casarse pero no volvería a tener hijos.