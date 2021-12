Aseguran que Nicole Neuman “ya está embarazada”

El 2021 le trajo amor a Nicole Neumann con el que pudo dejar de lado sus peleas y enfrentamientos judiciales con su ex Fabián “Poroto” Cubero y su actual pareja Mica Viciconte. La actualidad de la modelo le sonríe y los planes de formar una familia con José Manuel Urcera, al parecer, están muy pronto a concretarse.

En varias oportunidades, la panelista ha contado sus deseos de ser madre nuevamente y según reveló Carmen Barbieri esto ya sería todo un hecho. Sí, justo cuando su ex pareja y su novia están embarazados de Luca, el primer niño de Cubero.

En su programa de chimentos, Barbieri interrumpió a sus panelistas Pampito y Estefi Berardi para acotar: “Alguien me dijo antes de entrar al canal que Nicole Neumann ya está embarazada. ¿Es verdad esto? Que estaría embarazada...”.

Nicole Neuman y Juan Manuel Urcera ¿serán papás?

El periodista recordó que ellos fueron los primeros en hablar sobre el sueño de la blonda de ser madre por cuarta vez y la capocómica cerró: “Yo la voy a ver dentro de un mes en el jurado de ‘Los 8 escalones del millón’, ¿y si la veo con pancita? Me muero de amor”.

Recordemos que este rumor viene después de que Luis Ventura dijera que Nicole y José Manuel fueron vistos en un centro de fertilidad de Miami. Información que la misma mediática desmintió.

Nicole Neuman y Juan Manuel Urcera ¿serán papás?

Nicole Neuman y Juan Manuel Urcera ¿serán papás?

Qué dijo Nicole Neumann sobre el embarazo de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Apenas se hizo pública la noticia de que Mica Viciconte y Fabián Cubero iban a tener a su primer hijo juntos, se buscó inmediatamente la palabra de Nicole, la ex pareja del futbolista con quien tuvo a Indiana, Allegra y Sienna.

En el ciclo “A la Tarde” mostraron la reacción de la modelo al enterarse de la llegada de la cigüeña y dijo: “Ah no sabía, me estaría enterando por ustedes... Bueno, siempre son bienvenidos los bebitos. Yo no estoy enterada, me estoy enterando ahora de la noticia”.

Mica Viciconte, Fabián Cubero y sus hijas en Brasil.

Y el movilero no tardó en pedirle algún consejo de maternidad para Mica: “¿Consejo? Consejos les doy a mis amiga, a Mica no... Cada uno tiene que vivir la maternidad a su manera, para eso no hay ningún librito, cada una como puede. No es fácil, es mucha responsabilidad criar un hijo, inculcarle valores, todo eso, y por lo menos para mí fue así”.

Días posteriores, en “Intrusos”, Neumann volvió a hablar del hermanito de sus hijas: “Les deseo lo mejor, siempre un bebé es bienvenido. Si el padre de mis hijas está feliz, mis hijas van a estar felices que es lo que más me importa en la vida así que me alegro”.