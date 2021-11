Antonela Roccuzzo y un posteo que despertó la intriga de sus seguidores

Nada que publique Antonela Roccuzzo en sus redes sociales pasa desapercibido. Esta vez, en sus historias de Instagram, la esposa de Lionel Messi compartió una publicación y despertó la intriga en todos sus seguidores.

Se trata de un dibujo donde vemos a un hombre abrazando a un niño, acompañado de la frase: “El abrazo, muchas veces, la mejor respuesta”. Al parecer, por las razones que sea, ese mensaje logró atraer la atención de la mamá de Ciro, Mateo y Thiago. ¿Qué significará para ella?.

Antonela Roccuzzo con sus hijos Ciro, Mateo y Thiago Messi.

El posteo original fue realizado en la cuenta @lucasraspall, un médico psiquiatra y psicoterapeuta a quien Roccuzzo colocó su Me Gusta y esto los usuarios no se lo dejaron pasar. Esto fue notado por un seguidor del profesional quien comentó: “Y le gusta a Antonela Roccuzzo. Deberías de tener medio millón de me gusta”.

El enigmático posteo de Antonela Roccuzzo.

Enamoradísimo, Messi compartió un sensual video de Antonela Roccuzzo

Mientras está concentrado con la Selección para el partido de Argentina contra Brasil (será este martes a las 20.30 por la eliminatorias del Mundial), Lio Messi compartió con sus 282 millones de seguidores en Instagram un sensual video de su esposa frente a la Torre Eiffel de París.