Ángel de Brito, sin filtro al referirse a uno de los jurados de “Masterchef Celebrity 3″: “Me pareció un asqueroso”

Germán Martitegui comenzó como el jurado “malo” de “Masterchef Celebrity” pero al correr de los programas demostró ser uno de los más dulces aunque estricto. Se convirtió en uno de los más populares junto a Damián Betular y Donato de Santis por lo que fueron convocados para estar en la gala de los personajes del año.

El trío participó del evento junto a otras grandes figuras del mundo del espectáculo argentino, entre ellos Ángel de Brito, quien comentó públicamente una actitud desafortunada del chef reconocido.

Ángel de Brito liquidó a Germán Martitegui, el jurado de "Masterchef Celebrity 3"

El periodista y el cocinero no se conocían personalmente y la impresión con la que se quedó el conductor de “Los ángeles de la mañana” no fue de las mejores. Y es que según reveló en el ciclo, Germán no se comportó bien con él.

“Martitegui me pareció un asqueroso la verdad”, lanzó en una charla con Mariano Caprarola y Augusto Tartúfoli, quienes estuvieron como invitados para analizar los looks elegidos y las perlitas del evento.

“Es muy antipático”, sumó el periodista y destacó la buena onda de Betular y De Santis.

La Tigresa Acuña apuró a Germán Martitegui en Masterchef Celebrity 3 y él no se achicó

Quién fue el último eliminado de “Masterchef Celebrity 3″

En la noche de este domingo se vivió una nueva gala de eliminación en “Masterchef Celebrity 3″ y las celebridades se disputaban su estancia en el ciclo durante una semana más, la sexta de la competencia, Aunque uno de ellos se quedó en el camino.

Sabrina Garciarena (el reemplazo de Marcela “La Tigresa” Acuña), Paula “Peque” Pareto, Tití Fernández, Mica Viciconte, Tomás Fonzi y Charlotte Caniggia fueron quienes cocinaron con un reloj digital que les marcaba el tiempo que les quedaba para elaborar dos platos.

“El mejor plato de esta primera parte de la eliminación es el de Sabrina”, dijeron los jurados por lo que subió inmediatamente al balcón y se salvó de elaborar una segunda receta. La Peque siguió con la misma suerte.

Y tras presentar el nuevo plato, Fonzi y Tití quedaron en la cuerda floja. Tras unos segundos de silencio, los chef reconocidos revelaron que el periodista deportivo era quien debía dejar su delantal y despedirse del juego.

Tití Fernández, el gran ausente de la gala de eliminación del domingo.

“Me voy con todo el dolor del mundo porque tenía ganas de quedarme una semana más. Pero lo he disfrutado tanto que me voy feliz”, dijo Fernández.