Ángel de Brito habló del mensaje que la China Suárez le habría enviado a Mauro Icardi después del Wandagate

Después de la entrevista de la China Suárez con Alejandro Fantino y cuando el Wandagate parecía haber terminado, trascendió que la actriz le habría enviado un mensaje de despedida a Mauro Icardi, que él respondió como dejando la puerta abierta a un futuro romance.

“Me dicen que la China aparentemente decidió escribirle un mensaje a Icardi después de la nota con Fantino. Como para darle punto final a esta historia”, aseguró Juan Etchegoyen en el ciclo de Instagram “Mitre Live”. Y detalló: “Esa conversación habría sido en tono tranquilo y amable. ‘Todo esto se fue de las manos. Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa’, le habría dicho ella”.

Además, el locutor contó cómo fue otro de los mensajes de la ex de Benjamín Vicuña al futbolista del PSG: “Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”.

Mientras que la respuesta del esposo de Wanda Nara habría sido: “Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar”.

Qué dijo Ángel de Brito sobre el supuesto mensaje de la China Suárez a Mauro Icardi

El conductor de “Los Ángeles de la Mañana” estuvo respondiendo las preguntas de sus seguidores en Instagram, y uno de ellos le consultó: “¿Es cierto que China Suárez ha vuelto a enviar mensajes a Mauro?”.

Contundente, el periodista sentenció “no”, dando a entender que todo lo que se dijo al respecto fue un invento.

Ángel de Brito contó la verdad detrás del supuesto mensaje de la China Suárez a Mauro Icardi.

La China Suárez con Alejandro Fantino: “Nunca sentí que tenía que dar explicaciones”

En su entrevista con el periodista para la plataforma Star+, Eugenia Suárez confió: “Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. A lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene rebelde. El día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos”.

“Ni a un novio me banco que vengan a pedirme explicaciones. No me lo banco. ‘¿Y dónde saliste?, ¿con quién estuviste?, ¿y quiénes estaban?’ No tengo tolerancia para esas cosas. Pero no por hacerme la superada… No tengo ganas”, reveló la ex mujer de Benjamín Vicuña.

“Hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo. Ojalá me hubiese salido armar un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones que es por mi personalidad”, aseguró la China.