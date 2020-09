Ángel De Brito contó que Julieta Ortega lo bloqueó en las redes sociales

Luego de que Julieta Prandi confirmara su relación con Emanuel Ortega, Ana Paula Dutil pasó de tener un perfil muy bajo a estar en la primera plana de todos los medios por ser la ex del nuevo novio de la conductora y modelo.

Luego de 20 años en pareja y dos hijos en común, la modelo dijo desde Miami que estaba separada del cantante desde 2018 y que sus hijos se enteraron por los medios de la nueva relación de su padre.

Analizando la nueva y la vieja relación de Emanuel Ortega, Ángel De Brito aprovechó la oportunidad para comentar que Julieta Ortega lo había bloqueado de las redes sociales.

Sin causa aparente de la acción de la actriz, De Brito comentó: “Ana Paula negó que se haya enterado por los medios de la relación de Emanuel. Dijo que él le contó que había empezado una relación con Julieta Prandi... Emanuel siempre fue un caballero, nunca tuvo un escándalo. Es el más tranquilo de los Ortega”, dijo elel conductor de LAM, repasando la nota radial que le dio la modelo a su programa El Espectador.

Luego, Ángel continuó: “Ella (Ana Paula) reconoció que se llevó bien con toda la familia (de Emanuel), con Evangelina, con Julieta Ortega. En su momento, cuando se separó Guillermina Valdés (de Sebastián Ortega), con Julieta terminaron mal”.

Karina Iavícoli comentó de un amoroso intercambio en las redes entre Dutil y Julieta Ortega pero De Brito sin mediar palabra comentó: “Yo no sé porque me bloqueó, Julieta. No tengo idea. Cuando me hablaba mal de los compañeros yo le parecía divino, pero bueno, no sé por qué (me bloqueó)”.