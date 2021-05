Analía Franchín indignada con Claudia Villafañe sobre la confesión de Paulina Cocina de haberla ayudado en el programa

Hace algunos días, los fanáticos de MasterChef Celebrity quedaron sorprendidos cuando una reconocida chef e instagramer seguida por millones, Paulina Cocina, confesara en la mesa de Mirtha Legrand que había dado su ayuda a Claudia Villafañe cuando era parte del reality culinario.

Frente a la noticia, las miradas apuntaron directamente a la cocinera amateur con la que se enfrentó en la final, Analía Franchín, que incluso perdió contra la ex mujer de Maradona. “Me sorprendió”, dijo al ser consultada por el notero de Intrusos, Santiago Vázquez. “Me parece una declaración poco feliz, porque si es cierto me parece injusto... La consigna se supone que es secreta hasta que entrás al estudio”.

“Si a vos te dicen hoy vamos a hacer algo con papas o lomo o cerdo... Bueno eso te brinda una ventaja extra de poder aprenderte una receta antes. Que, de todas maneras, después la tenés que ejecutar”, trataba de explicar sobre una ventaja obvia que se tiene en caso de conocer los ingredientes que les serán destinados. “Si de algún modo se les filtro la consigna a un participante antes de entrar, no está bueno. Porque todos vamos con la misma incertidumbre al estudio. Así es mas fácil pasar la prueba”, decía sin simpatía.

Minutos antes de conocer a la ganadora de la primera temporada. Google

Incluso luego llamó a la misma Villafañe a dejar en claro el asunto: “Claudia tendría que salir a aclarar esto. Si de algún modo Paulina esta enchastrando la victoria de Claudia, ella tendría que salir aclararlo”. Aunque cuando le consultaron sobre cuan capaz creía a la mamá de Giannina y Dalma de hacer trampa, se limitó a responder: “No la conozco tanto como para saber. No te puedo decir... Cualquier participante de reality tiene ganas de ganar”.

Claudia Villafañe con su premio de MasterChef Celebrity. Google

Las confesiones de Paulina Cocina

Fue en la mesa presidida por Juana Viale que la cocinera terminó confesando una serie de llamadas en medio del programa. Y en realidad tampoco pudo zafar cuando fue consultada a causa de que en el almuerzo también se encontraba el Turco García, que participó de la primer temporada. “Mirá que yo sé, yo estaba ahí cuando llamaba y anotaba. Te llamaba tipo once y media o doce, cuando teníamos que entrar ahí”, le dijo cuando la conductora le preguntó.

A Paulina no le quedó más que admitir: “Sí, sí. No es que Claudia me llamaba desde adentro del programa, pero cuando estaba por llegar me decía: ‘Nos chusmearon que hoy nos toca cocinar con papas’. Y ahí yo le decía: ‘Podés hacer esto, podés hacer lo otro’”.

“Hablando con ella y con Belu Lucius me sorprendió que de verdad es una competencia, estaban nerviosas. Yo tengo audios de Belu diciéndome: ‘No me alcanza el tiempo’. Tampoco la asesoraba a Belu, ¿eh? Ni a Claudia tampoco: charlábamos nada más”, quiso aclarar, pero las llamadas de consultas ya habían quedado reveadas.