Alex Caniggia hizo trampa en “Masterchef Celebrity 2″ y Martitegui lo mandó al frente

Cada noche, las emisiones de “Masterchef Celebrity 2″ están más jugadas y complicadas, los participantes las viven como si fueran eliminaciones. las exigencias suben como así también la creatividad de los famosos que están cocinando en televisión.

Anoche fue un programa extremo. El mercado estuvo intervenido con distintos obstáculos y la consigna fue cocinar un plato libre con todos los productos que agarraran en la tienda. Todos cumplieron menos uno: Alex Caniggia. Claudia Fontán, María O’Donnell, Georgina Barbarossa y Sol Pérez fueron los cocineros del miércoles de beneficios y el hijo de Claudio Paul Caniggia se llevó el delantal negro.

Su plato no convenció al jurado y su actitud tampoco. Vestido con la camiseta de la selección de fútbol de Nigeria, Alex se mimetizó con el país africano se mostró muy convencido de la idea que tenía para cocinar. Tanto que cuando Germán Martitegui se acercó a su isla para ayudarlo, él le pidió que siguiera su camino porque no necesitaba nada.

¿”Sabés qué Germán? Hoy no necesito tu ayuda”, lanzó el participante y el jurado expresó: “No digas esa frase que después tenemos problemas”. Y así fue, el hermano de Charlotte no utilizó todos los ingredientes que había agarrado del mercado y a la hora de presentar su carne con salsa de ostras, salsa verde y papas, mintió.

Las primeras sospechas llegaron de parte de Donato de Santis: “Vos tenías otros ingredientes en la mesa, ¿usaste todos?”, “Todos”, contestó. “¿La crema de leche donde está?”, insistió el chef y el mediático señaló: “Está ahí, en el verde”.

Damián Betular continuó con el interrogatorio sobre dónde estaba la salsa picante y Alex confió: “Salsa no picante está ahí” y sumó ya un tanto nervioso: “Todo yo lo puse la carne, la corté, puse pimienta, sal, todo ahí adentro y lo mezclé. Y después lo puse al grill, para que chille”.

Luego le tocó a Martitegui quien le hizo un reproche: “Yo te voy a decir una cosa: Tendrías la dorada si cuando pasé por tu mesada hubieras aceptado ayuda”. Y luego fue duro: “Este plato no tiene la crema y no tiene la salsa picante. No tiene ninguna de las dos cosas”.

“¿Mentiste Alex?”, consultó Santiago del Moro y Caniggia dijo una defensa poco convincente, a lo que Germán dijo en forma de reto: “En un momento como este, en el que se equivoca se va, estaría bueno que te dejes ayudar, y cocinarías mejor”.

El jurado le otorgó el delantal del color que más le gusta a él y fue directo a la gala de eliminación: “Me encanta el domingo, es donde estamos los que tenemos los huevos bien grandes”.