¿Amigas? Pampita decidió hablar y blanqueó cómo es su relación con la China Suárez

Pampita visitó Los Ángeles de la Mañana y tuvo un mano a mano con Ángel de Brito. La modelo habló sobre diferentes temas como el nacimiento de su quinta hija Ana, su matrimonio con Roberto García Moritán y sobre la relación que mantiene con Benjamín Vicuña, pero especialmente con la China Suárez.

El conductor de LAM aprovechó que tenía a Pampita frente a frente y le hizo una pregunta que la conductora ha esquivado cada vez que se lo han consultado, pero que él supo reformular: “¿Qué pasa si te cruzás con la China Suárez?”.

La actriz -mamá de Rufina, Magnolia y Amancio- se separó recientemente de Benjamín Vicuña, con quien Pampita mantuvo una relación de alrededor de 10 años. Por lo que por un momento Carolina dudó en responderle a Ángel.

“Qué difícil responderte...”, dijo y se quedó en silencio por un ratito. “Tengo muy buena relación con ella, además le tengo mucho afecto a los hijos de Benja que van a ser siempre los hermanos de mis hijos”, reveló.

La emotiva foto que la China Suárez le tomó a Pampita y Benjamín Vicuña.

Luego, De Brito le preguntó si había sido capaz de perdonar a la China por haber sido la “tercera en discordia” en su relación, y la causa de su separación con el actor.

“No tengo nada que perdonar. Creo que la vida es como tiene que ser y la gente puede dejar de amar y está bien. Siempre le deseo lo mejor a todas las parejas que tuve, agradecida de lo que tuvimos”, comentó

“Me parece que está muy bien lo que la vida les dio. También mi forma de ser y de pensar es que todo está un poco escrito, más allá de que pensamos que tenemos libre albedrío, pero está un poco todo escrito. Prefiero pensar que las cosas tienen que suceder como sucedieron”.

La China Suárez y Benjamín Vicuña tienen dos hijos juntos (Instagram).

Y aprovechó la oportunidad para reafirmar que ella jamás va a hablar del padre de sus hijos y confesó que le molesta que los periodistas le pregunten siempre que algo pasa, porque saben que ella no va a opinar ni decir nada.

En esa misma explicó el por qué de su decisión: “Criar a los chicos te hace priorizarlos, desde el principio, ellos tienen que ser lo único importante. A veces me cansa que me pregunten de él porque no son mis temas”.