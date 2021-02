Alejandra Maglietti publicó una foto retro y ratonera

Alejandra Maglietti subió la temperatura de las redes sociales y también, la de los televidentes de “Flor de equipo”. La mediática y abogada estuvo como invitada en el ciclo de Flor Peña donde se animó a un jugado cuestionario pero antes, publicó en Instagram una foto super sensual.

La ex pareja Jonás Gutiérrez compartió una postal retro en la que hace topless y luce al natural ya que no lleva maquillaje en su rostro. “#TBT de una foto que me hizo hace algunos años atrás (no recuerdo bien cuantos, pero varios) @guillermofridman que me convenció de hacerlas sin make up y salió esto porque él es un genio!”, escribió.

Tal fue el revuelo en las redes por su casi desnudo, que la panelista de “Bendita” fue invitada a participar del programa de Flor Peña en Telefe. Allí se animó a contestar preguntas de todo tipo y las que trascendió fue una con tinte sexual.

“¿Con qué famoso quisieras tener una escena de chape?”, consultó Flor y ella inmediatamente dijo: “Con Leonardo Sbaraglia. Ya que elijo un actor, elijo uno muy bueno”.

Y luego contó una anécdota real. Estando de novia hizo una publicidad en la que tenía que besar a un actor y ¡fue real!: “Conocí a un chico del gimnasio, el flaco medio que me encaraba ahí. Viste que el gimnasio opera medio como un lugar de levante y cuando llegó el momento de grabar me dicen ‘es con él’. Yo tenía novio y es como una infidelidad que no es. Está permitido porque estás trabajando y no te pueden decir nada. Sino te están coartando el trabajo”.

La modelo estuvo muchos años en pareja con el ex futbolista Gutiérrez y ahora se rumorea que está pasándola muy bien junto a Hernán Drago. ¿Será cierto?