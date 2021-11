Alejandra Maglietti, hecha un fuego con una malla diminuta de tiritas que se cruzan en sus zonas más íntimas

Alejandra Maglietti es una de las panelistas de la televisión que más llaman la atención, por lo que dicen en los informes sobre actualidad pero también por los looks que eligen para aparecer en pantalla y llegar a miles de hogares. Claro está que no son del mismo grado de sensualidad que los que muestran en las redes donde realmente se muestran infartantes.

La blonda que trabaja en “Bendita” también es modelo de varias marcas y en las últimas semanas estuvo en Miami, haciendo una producción de fotos de trajes de baño a cargo del fotógrafo Nicolás Milossi. Por lo que mostró en su cuenta de Instagram, son diseños fabulosos y que harán que las personas luzcan irresistibles.

Al menos así se ve Ale Maglietti en sus últimas publicaciones, en las que posa hecha un fuego con diferentes modelos. Aunque uno llamó más la atención que los otros: una bikini roja diminuta con tiritas largas que se cruzan en sus zonas más provocativas. “Un poco más de lo que hicimos en #miami”, escribió como epígrafe.

Alejandra Maglietti, hecha un fuego en Miami con una bikini roja

Anteriormente publicó una malla similar, en color negro y con una parte de abajo más ancha que la roja. También una enteriza súper escotada combinada con un cinturón de tachas y una trikini oscura muy cavada.

Alejandra Maglietti y su ida y vuelta con Wanda Nara

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi desató una catarata de opiniones pero la de Alejandra Maglietti llamó la atención de la empresaria. La panelista de “Bendita” trató de “dramática” a la modelo y puso en duda la situación, por lo que desató la furia de la ex de Maxi López.

“Más allá de que es claro que lo de Wanda, etc. es un show, en su drama (qué le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión…”, escribió en Twitter la blonda.

Y la respuesta de Wanda no tardó en llegar: “¿Necesitas nombres, boludita? ¡O un mapa para saber quien es la putita que manda fotos a casados! Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió”.

“Esta boludita al menos fue a la universidad”, siguió Maglietti y luego aclaró en el programa que conduce Beto Casella: “Fue solamente una opinión, el maltrato o lo de ´boludita´ me parece innecesario. Es un poquito fuerte, es una opinión mía en un momento en el cual ella no había mostrado las pruebas, todavía no mostró nada. En todo caso que lo muestre y después podremos opinar”.