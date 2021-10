Adriana Aguirre llegó a un acuerdo con Anamá Ferreira pero ahora la comparó con King Kong

Adriana Aguirre y Anamá Ferreira llegaron a un acuerdo extrajudicial luego de que la exvedette le dijo “mono” a la modelo brasilera. Sin embargo, volvió a meter la pata al compararla con King Kong.

El acuerdo al que llegaron ambas consistió en que Aguirre entregue una donación para el comedor de Margarita Barrientos.

Pero este viernes en Intrusos (América), volvió a pedirle disculpas públicas a Anamá Ferreira, aunque las cosas no salieron como ella lo esperaba. Es que Adriana Aguirre generó una nueva polémica con una comparación similar a la que hizo tiempo atrás.

La modelo y la exvedette se encontraron en el programa Está en tus manos (El Nueve) y en plena pelea Aguirre le dijo: “Pará, dejame hablar, mono”. Esta situación molestó a Anamá Ferreira y lo sintió como un ataque racista.

Sin embargo, para Aguirre no fue una frase racista sino “una reacción instantánea”. Y resaltó que ella quería hablar del problema con su pierna, pero no la dejaba.

“Ella me dice ‘basta de hablar, vamos a jugar’, pero yo sabía que venía el corte y después de eso había que jugar hasta después del programa. No tenía tiempo de hablar. Me salió ‘callate, mono’ porque es un dicho viejo, yo atraso”, argumentó.

“Fue por las monerías. ¿Ustedes se acuerdan de la película King Kong? ¿Se acuerdan de cuando King Kong hacía esas monerías así con la chica, teniéndola en la palma de su mano y que ponía caritas? ¡Por eso fue!”, dijo Aguirre.

“Me salió eso porque Luis Cubilla en una oportunidad, cuando un fan estaba subido al alambre, lo puteaban hasta en japonés. Le decían de todo. Entonces él inventa a frase ‘callate, mono’”, señaló la artista sobre el exfutbolista y entrenador.